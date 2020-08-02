Юран заявил о намерении подать в УЕФА иск против «Химок»

Сергей Юран, уволенный из подмосковных «Химок», заявил, что он подаст иск против подмосковного клуба в Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА).

«Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Звонят многие журналисты из Европы. Это резонанс. Мы вышли в финал Кубка, поднялись в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку. Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Сначала должны уволить тренера, чтобы мы пришли к соглашению, подписали бумаги, а затем представлять нового. Ещё одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу. Если что, то я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы подобного не повторялось в будущем», — сказал тренер в интервью «РБ-Спорт».

Юран был уволен из «Химок» за просьбу поднять ему зарплату после выхода команды в РПЛ. Новым главным тренером команды стал Дмитрий Гунько.

Ранее бывший генсек РФС назвал странным увольнение Юрана из «Химок».