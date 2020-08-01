Бывший генсек РФС назвал странным увольнение Юрана из «Химок»

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв высказал мнение о ситуации вокруг увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковного клуба «Химки».
Бывший генсек РФС назвал странным увольнение Юрана из «Химок»
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«Если кадровая политика «Химок» будет определяться не самостоятельными решениями руководства, то это никуда не годится. При этом нет формальных причин расставания с Юраном, кроме его радикальных и немного вызывающих высказываний о продаже места команды в премьер-лиге. Если брать чисто спортивную составляющую, то расставание с Юраном выглядит странным. Хотя его резкие высказывания заслуживают того, чтобы, как говорится, укоротить язык», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.

51-летний Юран возглавил «Химки» в январе и был уволен 31 июля. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России.

Ранее «Химки» объявили о досрочном расторжении контракта с Юраном.

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