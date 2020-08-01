«Не пустили на базу забрать вещи»: что известно об увольнении Юрана из «Химок»

Подмосковные «Химки» объявили о досрочном расторжении контракта с главным тренером Сергеем Юраном. По словам генерального директора клуба Александра Зайцева, стороны не сумели урегулировать вопрос увеличения зарплаты наставника. Специалист подтвердил, что эта тема поднималась, однако заверил, что был готов продолжать работу и на нынешних условиях. Футболисты команды поддержали наставника и написали коллективное письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва с просьбой разобраться в ситуации.

Подмосковные «Химки» объявили об отставке главного тренера Сергея Юрана. По словам генерального директора Александра Зайцева, клуб и специалист не сумели договориться об улучшениях условий контракта.

«Выход в премьер-лигу, финал Кубка России — это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму. Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество, нужно согласие обеих сторон переговоров. Увы, добиться этого согласия нам не удалось», — цитирует Зайцева Sport24.

Сообщается, что место Юрана может занять наставник академии «Спартака» Дмитрий Гунько.

Однако ситуация с уходом специалиста оказалась весьма неоднозначной.

Три дня назад министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что Юран продолжит свою работу. Под руководством специалиста «Химки» дошли до финала Кубка России, где уступили «Зениту», а также пробились в Российскую премьер-лигу (РПЛ), в связи с чем претензий к нему не должно было быть.

Однако накануне СМИ сообщили, что Юран всё же покинет команду, а его место займёт Гунько. При этом сам специалист заявил, что узнал о «назначении» из СМИ.

Затем ситуацию прояснил сам Юран. Он рассказал, что Зайцев пригласил его к себе и сообщил о намерении разорвать с ним контракт.

«Чем мотивировано решение расстаться? Да ничем. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите... Общался с Терюшковым, он сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают», — заявил Юран в интервью «Спорт-Экспрессу».

Реакция генерального директора красно-белых не заставила себя ждать.

«Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Хосепа Гвардиолу уволят из «Сити» — и что? Скажут, что Газизов через Александра Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Между тем, по словам Зайцева, решение о разрыве контракта было связано с совсем иными обстоятельствами. Гендиректор «Химок» заявил, что Юран потребовал увеличить зарплату, на что клуб пойти не мог.

Позднее это частично подтвердил и сам тренер. По его словам, переговоры о повышении зарплаты действительно велись и сторонам якобы даже удалось достичь предварительной договорённости. Однако затем, как утверждает Юран, руководство «Химок» изменило своё мнение и решило расстаться с наставником несмотря на то, что он был готов работать на прежних условиях.

В свою очередь, Терюшков также опроверг информацию о том, что в его разговоре с тренером фигурировал «Спартак». Он подчеркнул, что решение о продолжении или прекращении сотрудничества принимает исключительно руководство клуба, поэтому о причинах расторжения контракта ему ничего не известно.

При этом на сторону Юрана встали футболисты «Химок». Они направили письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва с просьбой разобраться в ситуации и выяснить причины неожиданной отставки.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микролимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге. Просим вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера «Химок», — говорится в письме, подписанном 21 футболистом.

С аналогичным заявлением в поддержку специалиста выступили и болельщики «Химок». Они выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и предположили, что отставка объясняется «играми чиновников в кабинетах», а не спортивной составляющей.

Страсти не улеглись и после официального заявления об уходе тренера. Юран сообщил, что не подписывал документ о расторжении контракта и не получал уведомление от клуба, которое должно было поступить за две недели до увольнения. По его словам, о решении руководства ему сообщили лишь устно. Тренер заверяет, что ещё накануне он обсуждал с Терюшковым вопрос усиления команды, а уже сегодня его не допустили к тренировочному процессу.

«Сегодня я хотел пойти на тренировку, но меня не пустили на базу забрать вещи. Пришлось звонить — хорошо, есть люди, кто мог помочь. И ребята хотели со мной пообщаться, но и их охрана не выпускала с базы. На что это похоже? И всё же футболисты настояли на том, чтобы их выпустили. Это нужно было видеть со стороны. Дикий Запад», — рассказал Юран в интервью РИА Новости.

Кроме того, он поблагодарил болельщиков и подопечных за поддержку и выразил готовность продолжить работу с командой. Поэтому он намерен дождаться объяснения со стороны руководства «Химок», а также надеется, что Воробьёв отреагирует на письмо футболистов и примет соответствующие меры.

Сообщается, что в ближайшее время будет официально объявлено о назначении на пост главного тренера «Химок» Гунько. По словам Газизова, «Спартак» не намерен препятствовать этому переходу.

«Если такое предложение пришло от клуба РПЛ, то держать тренера не можем. Это почётное предложение для Дмитрия, новый вызов. Рад за него. Он покидает пост главного тренера академии «Спартака» и совет», — подтвердил Газизов.