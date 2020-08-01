Юран заявил, что «Химки» не уведомили его об увольнении

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Сергей Юран, покинувший пост главного тренера «Химок» по решению клубного руководства, выступил с обращением к болельщикам.
Юран заявил, что «Химки» не уведомили его об увольнении
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Специалист поблагодарил поклонников команды за поддержку и заверил, что футболисты «Химок» играли для них.

«Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперёд. Я пока ещё официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, ещё поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!» — цитирует Юрана «СЭ».

Ранее сообщалось, что игроки «Химок» обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой оставить Юрана на посту наставника.

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