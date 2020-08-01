Юран заявил, что «Химки» не уведомили его об увольнении
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Специалист поблагодарил поклонников команды за поддержку и заверил, что футболисты «Химок» играли для них.
«Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперёд. Я пока ещё официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, ещё поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!» — цитирует Юрана «СЭ».
Ранее сообщалось, что игроки «Химок» обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой оставить Юрана на посту наставника.