Игроки «Химок» обратились к губернатору МО с просьбой оставить Юрана на посту наставника
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- РИА Новости
В тексте обращения, который приводит СЭ, игроки просят главу региона «разобраться в ситуации... в клубе».
«Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу», — говорится в письме.
Футболисты подчеркнули, что Юран их полностью устраивает, а в коллективе «создан отличный микроклимат».
«Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге», — добавили игроки.
Письмо подписал 21 игрок «Химок».
Ранее сообщалось, что защитники Александр Смирнов и Михаил Тихонов, а также форвард Дмитрий Барков покинули «Химки» в связи с истечением срока действия контрактов.