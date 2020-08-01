Игроки «Химок» обратились к губернатору МО с просьбой оставить Юрана на посту наставника

Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором поддержали главного тренера Сергея Юрана.

В тексте обращения, который приводит СЭ, игроки просят главу региона «разобраться в ситуации... в клубе».

«Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем. Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в Премьер-лигу», — говорится в письме.

Футболисты подчеркнули, что Юран их полностью устраивает, а в коллективе «создан отличный микроклимат».

«Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-лиге», — добавили игроки.

Письмо подписал 21 игрок «Химок».

Ранее сообщалось, что защитники Александр Смирнов и Михаил Тихонов, а также форвард Дмитрий Барков покинули «Химки» в связи с истечением срока действия контрактов.