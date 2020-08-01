Юран признал, что просил руководство «Химок» поднять ему зарплату

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил, что обращался к руководству клуба с просьбой прибавить ему зарплату.
Юран признал, что просил руководство «Химок» поднять ему зарплату
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Ранее новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев отметил, что решение о расставании со специалистом было принято руководством клуба после того, как стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта тренера.

По словам Юрана, после финала Кубка России, в котором «Химки» уступили «Зениту», он сказал, что его зарплата соответствует Футбольной национальной лиге.

«Спросил, возможно ли её увеличить. Пообсуждали, нашли серединку. Пожали руки с министром спорта области Романом Терюшковым. Около семи вечера он позвонил мне и сказал, что плохие новости: контракт не согласовали. Ответил, что, значит, продолжу работать на тех условиях, что были изначально. Потом позвонил Зайцев, пригласил в клуб. Зашёл к нему и услышал вопрос, как будем расторгать контракт. Вот тут я не понял вообще ничего», — цитирует Юрана «Р-Спорт».

Ранее 1 августа «Химки» официально сообщили об уходе Юрана.

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