Юран признал, что просил руководство «Химок» поднять ему зарплату

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил, что обращался к руководству клуба с просьбой прибавить ему зарплату.

Ранее новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев отметил, что решение о расставании со специалистом было принято руководством клуба после того, как стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта тренера.

По словам Юрана, после финала Кубка России, в котором «Химки» уступили «Зениту», он сказал, что его зарплата соответствует Футбольной национальной лиге.

«Спросил, возможно ли её увеличить. Пообсуждали, нашли серединку. Пожали руки с министром спорта области Романом Терюшковым. Около семи вечера он позвонил мне и сказал, что плохие новости: контракт не согласовали. Ответил, что, значит, продолжу работать на тех условиях, что были изначально. Потом позвонил Зайцев, пригласил в клуб. Зашёл к нему и услышал вопрос, как будем расторгать контракт. Вот тут я не понял вообще ничего», — цитирует Юрана «Р-Спорт».

Ранее 1 августа «Химки» официально сообщили об уходе Юрана.