«Химки» официально сообщили об уходе Юрана

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«Химки» заявили о расставании с главным тренером Сергеем Юраном.
«Химки» официально сообщили об уходе Юрана
  • © Пресс-служба ФК «Химки»

В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа. Также отмечается, что под руководством Юрана красно-чёрные добились выхода в Российскую премьер-лигу и вышли в финал Кубка страны.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — также говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что, по данным источника, новым главным тренером «Химок» станет Дмитрий Гунько.

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