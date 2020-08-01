«Химки» официально сообщили об уходе Юрана
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В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа. Также отмечается, что под руководством Юрана красно-чёрные добились выхода в Российскую премьер-лигу и вышли в финал Кубка страны.
«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — также говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что, по данным источника, новым главным тренером «Химок» станет Дмитрий Гунько.