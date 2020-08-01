«Химки» официально сообщили об уходе Юрана

«Химки» заявили о расставании с главным тренером Сергеем Юраном.

В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа. Также отмечается, что под руководством Юрана красно-чёрные добились выхода в Российскую премьер-лигу и вышли в финал Кубка страны.

«Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере!» — также говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что, по данным источника, новым главным тренером «Химок» станет Дмитрий Гунько.