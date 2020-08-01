Источник: бывший наставник «Спартака» Гунько назначен главным тренером «Химок»
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщает в своём Telegram-канале спортивный журналист Иван Карпов. Если верить источнику, специалиста уже представили команде.
СМИ также сообщали, что на должность главного тренера «Химок» претендовали Роман Пилипчук и Рашид Рахимов.
Ранее сообщалось, что футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку главному тренеру Сергею Юрану.