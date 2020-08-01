Источник: бывший наставник «Спартака» Гунько назначен главным тренером «Химок»

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько назначен на пост наставника «Химок».
Источник: бывший наставник «Спартака» Гунько назначен главным тренером «Химок»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщает в своём Telegram-канале спортивный журналист Иван Карпов. Если верить источнику, специалиста уже представили команде.

СМИ также сообщали, что на должность главного тренера «Химок» претендовали Роман Пилипчук и Рашид Рахимов.

Ранее сообщалось, что футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котором выразили поддержку главному тренеру Сергею Юрану.

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