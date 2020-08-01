Гендиректор «Химок» раскрыл причины расставания с Юраном

Новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев объяснил причины увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

По его словам, решение о расставании со специалистом было принято руководством клуба после того, как стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

«Футбольный клуб «Химки» благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Выход в Премьер-лигу, финал Кубка России — это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму. Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество, нужно согласие обеих сторон переговоров. Увы, добиться этого согласия нам не удалось», — приводит слова Зайцева Sport24.

Ранее сообщалось, что «Химки» официально сообщили об уходе Юрана.