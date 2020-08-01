СМИ: «Спартак» не перейдёт в управление к болельщикам в 2023 году

Руководство «Спартака» не готовит передачу клуба в управление болельщиков.

По данным Sport24, проект «Спартак-2023» заморожен. Ранее владелец клуба Леонид Федун заявлял, что с 2023 года передаст активы поклонникам команды, которые станут ею руководить.

«Глобально от проекта вовлечения болельщиков в жизнь и работу клуба никто не отказывается. Однако в связи с пандемией и понесёнными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная задача клуба — покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. «Спартак» намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба», — заявил директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Ранее сообщалось, что форма «Спартака» на сезон-2020/21 дополнена чёрными элементами.