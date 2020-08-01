Форма «Спартака» на сезон-2020/21 дополнена чёрными элементами

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«Спартак» представил форму на сезон-2020/21.
Форма «Спартака» на сезон-2020/21 дополнена чёрными элементами
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Домашний комплект экипировки выполнен в традиционном красном цвете с нанесённым узором-гравировкой в виде контуров ромба. Выездная форма в классическом белом цвете дополнена чёрными элементами — воротничком и боковыми полосами с новым узором.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/21.

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