Форма «Спартака» на сезон-2020/21 дополнена чёрными элементами

«Спартак» представил форму на сезон-2020/21.

Домашний комплект экипировки выполнен в традиционном красном цвете с нанесённым узором-гравировкой в виде контуров ромба. Выездная форма в классическом белом цвете дополнена чёрными элементами — воротничком и боковыми полосами с новым узором.

Форма произведена из переработанного полиэстера, что обеспечивает меньшее негативное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» представила гостевую форму на сезон-2020/21.