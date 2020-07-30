«Игрок такого класса впишется в любую команду»: что известно о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

По информации СМИ, нападающий «Зенита» Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком». Сообщается, что официально об этом будет объявлено 1 августа, когда истечёт действующее соглашение форварда с клубом из Санкт-Петербурга. По мнению бывшего одноклубника 29-летнего футболиста Александра Самедова, Кокорин поможет столичному коллективу включиться в борьбу за медали. Известный тренер Андрей Тихонов подчеркнул, что болельщики красно-белых быстро забудут о его динамовском и зенитовском прошлом в случае хорошей игры. А экс-партнёр и наставник Кокорина Дмитрий Хохлов подчеркнул, что нападающий может составить сильный дуэт с Александром Соболевым.

«Постараемся сделать всё для того, чтобы команда выигрывала»

Александр Кокорин в ближайшее время может стать игроком «Спартака». По информации СМИ, 30 июля футболист побывал в офисе клуба и подписал все необходимые документы. По некоторым данным, контракт нападающего рассчитан на три года.

Сообщается, что официально о подписании форвардом соглашения со «Спартаком» будет объявлено 1 августа, поскольку до 31 июля включительно Александр остаётся игроком «Зенита». В Москву он переедет в качестве свободного агента.

Впрочем, генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов попросил журналистов не торопить события.

«Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Я в это верю. Мы работаем с утра до ночи. Постараемся сделать всё для того, чтобы команда выигрывала», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

При этом в Telegram-канале известного журналиста Нобеля Арустамяна приводятся следующие слова функционера:

«Насколько я знаю, завтра у Кокорина последний день его действующего контракта. Значит, скоро будет новый. Уверен, Саша сделает правильный выбор».

Ранее информацию о возможном переходе Кокорина в «Спартак» подтвердил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

«Всё, Кокорин уже в «Спартаке». Крайне рискованный трансфер всё-таки случился», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

А главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал, что в четверг нападающий не тренировался с командой.

«Мы пока не знаем, что будет дальше. Информации нет никакой. Саша знает, что мы в нём заинтересованы. А что будет дальше… В ближайшие часы, я думаю, всё станет ясно», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

«Только «Спартак» может перехватить Кокорина»

Именно в «Сочи» Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», провёл последние полгода. В составе новичка РПЛ футболист сыграл десять матчей в Премьер-лиге, в которых забил семь мячей (два — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

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По информации СМИ, к Александру проявляли интерес сразу несколько отечественных клубов. Во-первых, сохранить лучшего бомбардира по итогам сезона рассчитывали в «Сочи». Федотов не скрывал желания оставить форварда в команде.

«Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало достоверной информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я вам могу сказать сейчас. Саша тренируется с командой. Конечно, я как тренер рассчитываю на него в следующем сезоне. Он нас усиливает, в этом нет вопросов», — приводит слова специалиста Sport24.

Также сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Локомотива», в структуре которого нападающий провёл восемь лет (2000—2008). Якобы воспитанник клуба даже пообщался с генеральным директором железнодорожников Василием Кикнадзе и главным тренером Марко Николичем. Вернуть бывшего футболиста, по некоторым данным, могло и «Динамо».

А по словам известного журналиста Нобеля Арустамяна, Кокорина, помимо «Сочи» и «Спартака», готовы были пригласить «Рубин», турецкий «Галатасарай» и итальянская «Рома».

«Только «Спартак» может перехватить Кокорина, несмотря на политический фактор. В «Спартаке» есть по-настоящему мощная, независимая позиция владельца. Если Леонид Федун скажет: «Берём Кокорина», — он легко будет приобретён, на страх и риск клуба. «Спартак» уже делал предложение Александру, этот вариант достаточно реален», — писал Арустамян в своём Telegram-канале.

«К разговорам о его высокой зарплате отношусь спокойно»

Возможное подписание Кокориным контракта со «Спартаком» вызвало в основном позитивную реакцию у экспертов. Так, известный тренер Андрей Тихонов, проведший за красно-белых более 250 матчей в качестве футболиста, назвал Александра одним из лучших нападающих РПЛ.

«Это усиление для любой команды. Да, в «Спартаке» уже есть три форварда, но, если бы они устраивали руководство, контракт с Александром не стали бы подписывать. Значит, есть какие-то претензии к уже имеющимся в команде исполнителям. Например, у «Зенита» на данный момент только два форварда: Артём Дзюба и Сердар Азмун, — но других нападающих они не берут», — отметил специалист в интервью RT.

При этом высокая зарплата Кокорина, о которой много говорили болельщики, по словам Тихонова, не должна вызывать вопросы. Высказался тренер и на тему возможного неприятия экс-форварда «Динамо» и «Зенита» болельщиками «Спартака».

«Если Кокорин игрой докажет необходимость команде, вопросов к нему не возникнет. Вспомните Владимира Быстрова. Он перешёл из «Зенита» в «Спартак» и приносил красно-белым пользу. Мало того, в 2009-м он вернулся обратно в Санкт-Петербург и столкнулся с настоящей обструкцией. Фанаты «Зенита» много чего о нём говорили, но Владимир своими действиями на поле вернул их доверие. Да и что такого Кокорин сказал о «Спартаке»? Он же никого не оскорблял. Может, признавался, что не любит красно-белых, но так делают все молодые футболисты, выступающие в командах — антагонистах «Спартака», — добавил Тихонов.

В свою очередь, бывший одноклубник Кокорина Александр Самедов, который успел поиграть как за «Динамо», так и за «Спартак», назвал потенциальный переход нападающего «блестящей сделкой» для клуба.

«Это то, что нужно красно-белым. Подписание соглашения с Кокориным поможет команде перейти на следующий уровень и включиться в борьбу за медали. Да, там уже есть трое нападающих, но нет форвардов такого уровня, как Кокорин. К разговорам о его высокой зарплате отношусь спокойно. Всё-таки её готов платить не только «Спартак». Александр пользовался спросом. Понятно, что нужно было хорошо заплатить, чтобы такой футболист подписал контракт с клубом, и он стоит этих денег. Плюс он придёт на правах свободного агента», — подчеркнул экс-полузащитник сборной России.

По мнению Самедова, Кокорин в новой команде должен получить место в центре нападения, а кто будет действовать с ним в паре — не так важно.

«Мне кажется, у Александра в «Спартаке» всё должно получиться. Конечно, болельщики красно-белых будут многого от него требовать, Но «Спартак» — это всегда завышенные ожидания. В этом клубе от тебя требуют многого. Кокорин знает, на что идёт. Думаю, он готов к этому вызову психологически и физически.Ему 29 лет. Некоторые говорят, что Александр уже немолодой. Но такие люди, на мой взгляд, ничего не понимают в футболе, поскольку 29—33 года — прекрасный возраст. Каких-то спадов в его игре не жду», — предположил Самедов.

Другой бывший партнёр Кокорина по «Динамо» Дмитрий Хохлов, который успел поработать с ним и в качестве главного тренера, также считает, что Александр способен усилить «Спартак». При этом тренер предположил, что 29-летний футболист может составить сильный дуэт в атаке с Александром Соболевым.

«Надо спрашивать у тренера, на какой позиции он видит Кокорина. Его неоднократно использовали и с краю атаки. Он вполне может сыграть там, например, при схеме 4-3-3, но всё же Александр больше любит действовать в центре нападения. Он может составить неплохой дуэт с Соболевым. Один высокий и умеет цепляться за мячи. Другой манёвренный. Это хорошее сочетание. Наличие двух разноплановых футболистов в атаке — безусловный плюс», — заявил Хохлов.

А вот рассуждения на тему возраста Кокорина со стороны некоторых болельщиков специалисту показались странными. Он напомнил, что многие футболисты, в том числе Криштиану Роналду и Лионель Месси, прекрасно играют и после 30 лет, тогда как новичку красно-белых лишь 29.