СМИ: «Спартак» объявит о переходе Кокорина 1 августа

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«Спартак» планирует официально объявить о подписании контракта с Александром Кокориным 1 августа, когда истечёт срок действия трудового договора игрока с «Зенитом».
СМИ: «Спартак» объявит о переходе Кокорина 1 августа
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, Кокорин подписал контракт днём 30 июля в офисе «Спартака».

Ранее сообщалось, что ветеран красно-белых Александр Самедов не ждёт спадов в игре Кокорина.

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