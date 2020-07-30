СМИ: «Спартак» объявит о переходе Кокорина 1 августа

«Спартак» планирует официально объявить о подписании контракта с Александром Кокориным 1 августа, когда истечёт срок действия трудового договора игрока с «Зенитом».

© Екатерина Лызлова

РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, Кокорин подписал контракт днём 30 июля в офисе «Спартака». Ранее сообщалось, что ветеран красно-белых Александр Самедов не ждёт спадов в игре Кокорина.