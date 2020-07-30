СМИ: «Спартак» объявит о переходе Кокорина 1 августа
«Спартак» планирует официально объявить о подписании контракта с Александром Кокориным 1 августа, когда истечёт срок действия трудового договора игрока с «Зенитом».
- © Екатерина Лызлова
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По данным источника, Кокорин подписал контракт днём 30 июля в офисе «Спартака».
Ранее сообщалось, что ветеран красно-белых Александр Самедов не ждёт спадов в игре Кокорина.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен