Федотов: Кокорин тренируется с «Сочи», я рассчитываю на него в следующем сезоне

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил надежду, что арендованный у «Зенита» форвард Александр Кокорин продолжит выступления в клубе на постоянной основе.
Федотов: Кокорин тренируется с «Сочи», я рассчитываю на него в следующем сезоне
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало правдивой информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я могу сказать сейчас. Саша тренируется с командой. Конечно, я, как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он усиливает нас, в этом нет вопросов», — сказал Федотов Sport24.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает нынешним летом. За «Сочи» футболист отыграл десять матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Уткин прокомментировал информацию об интересе к Кокорину со стороны российских клубов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить