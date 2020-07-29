Федотов: Кокорин тренируется с «Сочи», я рассчитываю на него в следующем сезоне

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил надежду, что арендованный у «Зенита» форвард Александр Кокорин продолжит выступления в клубе на постоянной основе.

«Вокруг таких футболистов всегда ходит много слухов. Среди них мало правдивой информации. Естественно, идут какие-то переговорные дела. Это всё, что я могу сказать сейчас. Саша тренируется с командой. Конечно, я, как тренер, рассчитываю на него в следующем сезоне. Он усиливает нас, в этом нет вопросов», — сказал Федотов Sport24.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает нынешним летом. За «Сочи» футболист отыграл десять матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Уткин прокомментировал информацию об интересе к Кокорину со стороны российских клубов.