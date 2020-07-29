Уткин прокомментировал информацию об интересе к Кокорину со стороны российских клубов

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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об интересе многих российских футбольных клубов к нападающему «Сочи» Александру Кокорину, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».
Уткин прокомментировал информацию об интересе к Кокорину со стороны российских клубов
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«У меня очень простое отношение к истории торга за Кокорина. В следующем году ему тридцатник (но это не точно). Талант у человека недюжинный. Мы на него уже насмотрелись. На футбольном поле он наш старый знакомый. И вот за это время не могу вспомнить, чтобы гол нападающего Кокорина решил какой-то важнейший матч», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По его мнению, появление Кокорина в каком-либо клубе, кроме «Зенита», вряд ли повлияет на баланс сил в российском футболе. 

«Ничто на это не указывает. И то, как складывается судьба этого перехода, лишний раз это подчеркивает. Парень на своём аукционе сам себе лот: «Кто предложит контракт послаще, тому и достанусь». Не вкладываю в это никакого отрицательного смысла, это честный заработок, человек ищет, где лучше. Но футболист всё же убеждает в своей полезности, когда что-то хочет доказать. Спорт — это вызов. Аукцион — никак не вызов. Так что склонен думать — смотрите выше: переход Кокорина существенно не повлияет на расклад сил. Не с чего. Самый знаменитый его удар — стулом по человеку с близкого расстояния. И Саня не попал», — добавил Уткин.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

По информации СМИ, Кокориным интересуются «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит возможное предложение Кокорину 29 июля.

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