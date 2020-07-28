СМИ: «Локомотив» обсудит возможное предложение Кокорину 29 июля

«Локомотив» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Сочи» Александру Кокорину, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

Как сообщает «Чемпионат», главный тренер железнодорожников Марко Николич очень хочет видеть форварда в команде, и 29 июля пройдёт заседание трансферного комитета «Локомотива», на котором обсудят кандидатуру Кокорина. Предположительно, на нём же будет сформирован контракт, который предложат игроку.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт.