СМИ: «Локомотив» обсудит возможное предложение Кокорину 29 июля
- © РИА Новости / Артур Лебедев
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер железнодорожников Марко Николич очень хочет видеть форварда в команде, и 29 июля пройдёт заседание трансферного комитета «Локомотива», на котором обсудят кандидатуру Кокорина. Предположительно, на нём же будет сформирован контракт, который предложат игроку.
«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт.