СМИ: «Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт

Московский футбольный клуб «Спартак» предложил трёхлетний контракт форварду «Сочи» Александру Кокорину, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

Как сообщает «Чемпионат», красно-белые готовы выполнить финансовые запросы нападающего. При этом отмечается, что «Зенит» ещё не делал предложения Кокорину.

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину.