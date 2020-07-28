СМИ: «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», железнодорожники предложили игроку подписной бонус в размере €4 млн, в то время как «Зенит» предлагает нападающему €2 млн. В ближайшее время клубы ожидают решения Кокорина.
Отмечается, что на футболиста претендуют «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Динамо».
«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.
Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение Кокорину.