СМИ: «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину

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Московский футбольный клуб «Локомотив» на данный момент сделал наиболее выгодное предложение форварду петербургского «Зенита» Александру Кокорину.
СМИ: «Локомотив» сделал наиболее выгодное предложение Кокорину
  • © ФК «Сочи»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», железнодорожники предложили игроку подписной бонус в размере €4 млн, в то время как «Зенит» предлагает нападающему €2 млн. В ближайшее время клубы ожидают решения Кокорина.

Отмечается, что на футболиста претендуют «Зенит», «Локомотив», «Спартак», «Сочи», «Рубин» и «Динамо».

«Сочи» зимой арендовал Кокорина у «Зенита» до конца сезона. За десять матчей в составе южной команды 29-летний форвард забил семь мячей и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с «Зенитом» истекает по завершении сезона.

Ранее сообщалось, что «Динамо» сделало предложение Кокорину.

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