Источник: «Динамо» сделало предложение Кокорину

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Форвард Александр Кокорин может продолжить карьеру в московском «Динамо».
Источник: «Динамо» сделало предложение Кокорину
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Сам Кокорин хотел бы получить €10 млн за три года. По данным источника, «Динамо» готово удовлетворить эти требования. При этом футболист дал понять, что не будет принимать предложений до общения с «Зенитом».

Последние полгода Кокорин провёл в аренде в ФК «Сочи». За десять матчей он забил семь голов и дважды ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Жиркову новый контракт, на игрока также претендует «Краснодар».

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