От провала в еврокубках до неудач сборной: как календарь нового сезона РПЛ может повлиять на российский футбол

РПЛ опубликовала календарь нового сезона. Чемпионат России стартует 8 августа и уйдёт на зимнюю паузу только 17 декабря. До конца года командам предстоит провести 19 туров. А игрокам коллективов, выступающих в еврокубках, придётся выходить на поле дважды в неделю. Также в сентябре — ноябре состоятся восемь встреч сборной страны. RT объясняет, как график грядущего розыгрыша национального первенства может сказаться на результатах команд.

152 матча за 131 день в РПЛ

Во вторник РПЛ опубликовала календарь нового сезона чемпионата России по футболу. Он начнётся 8 августа и завершится 16 мая. При этом на зимнюю паузу участники уйдут рекордно поздно — 17 декабря. Для сравнения: в прошлом году последний матч национального первенства был сыгран 8 декабря, а в 2018-м — 10-го.

Стартует же новый сезон без раскачки. Лишь между первым и вторым турами запланирована пауза в несколько дней. В дальнейшем встречи РПЛ будут проходить ежедневно с 14 по 30 августа вплоть до паузы на игры сборных. Всего их предусмотрено три: 31 августа — 8 сентября, 5—14 октября и 9—18 ноября.

При этом отдохнуть после окончания предыдущего розыгрыша чемпионата игрокам не удастся, ведь он завершился только 22 июля. Таким образом, старый и новый сезоны разделят всего 16 дней.

Впрочем, осенью командам, не задействованным в еврокубках, будет проще, ведь помимо РПЛ им предстоит выступать лишь в Кубке страны, но многие в столь напряжённом графике могут пожертвовать данным турниром.

А вот коллективы, которые представят Россию в Европе, согласно новому регламенту Кубка страны стартуют в нём лишь весной, начиная со стадии 1/8 финала. Теперь осенью им не придётся разрываться сразу на три турнира, как это происходило в предыдущие годы.

При этом календарь нового сезона составлен таким образом, что участникам еврокубков от России в момент выступления на международной арене не придётся проводить серии встреч с сильными соперниками во внутреннем первенстве.

Например, «Зенит» непростой отрезок ожидает уже перед зимней паузой. Подопечные Семака сначала проведут заключительную встречу группового этапа ЛЧ, а затем примут «Динамо» и «Спартак».

Вице-чемпиона «Локомотив», напротив, ждёт крайне непростой старт. В первых шести турах РПЛ железнодорожники сыграют с «Рубином», «Краснодаром», «Спартаком» и «Зенитом». В свою очередь, подопечные Мурада Мусаева в конце октября — начале ноября могут провести три матча группового этапа ЛЧ/ЛЕ, а также встретиться в национальном первенстве со «Спартаком» и «Зенитом».

Две игры в неделю и три паузы на матчи сборных

Командам, которые представят Россию в Европе, всё равно будет тяжелее остальных, ведь им в случае успешного выступления до самого конца года придётся проводить по два матча в неделю. Исключения составляют «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА, которые напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Он стартует лишь 20—22 октября, а потому в сентябре — начале октября футболисты смогут сосредоточиться на РПЛ и немного отдохнуть.

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Впрочем, вопреки ожиданиям, их график окажется ненамного более жёстким, чем в последние годы. Например, игрокам «Зенита» до конца года предстоит провести 34 матча во всех турнирах за 132 дня (в среднем один матч за 3,9 дня), включая игры за сборную. Национальная команда России в 2020-м сыграет восемь матчей, шесть их которых — официальные в рамках Лиги наций, а два — товарищеские.

В 2018-м петербуржцы с начала августа по конец декабря провели всё те же 34 игры за 131 день (3,8). Чуть сложнее придётся футболистам «Локомотива», которые в августе — декабре могут сыграть сразу на пять встреч больше, чем в прошлом году (34 против 29). ЦСКА будет вынужден провести на три поединка больше (33 против 30).

Однако и в предыдущих сезонах российским коллективам, пробившимся в групповой этап еврокубков, в сентябре — декабре приходилось регулярно выходить на поле дважды в неделю. Так, бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин жаловался, что его подопечным приходится разрываться на три фронта с учётом Кубка России.

Зато ведущие команды имели возможность в августе спокойно готовиться к старту в еврокубках. Например, «Зенит» в прошлом году в последний месяц лета получил 27 дней отдыха, проводя матчи в недельном цикле, как и «Локомотив» в 2018-м.

Новый лимит и хроническая усталость

Сложнее всего в текущем сезоне придётся «Краснодару», «Динамо» и «Ростову», которым предстоит принять участие в квалификации еврокубков. Они проведут первые матчи ЛЧ и ЛЕ уже после паузы на игры сборных в сентябре. В случае если все три коллектива пройдут сито и пробьются в групповой этап, до конца года их ожидает тяжелейший график с двумя матчами в неделю.

Южане в таком режиме играть привыкли. Например, в прошлом году многие из них провели в августе — декабре по 33 игры, десять из которых — в еврокубках. В 2020-м в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов или Лиги Европы им предстоит выйти на поле 36 раз с учётом матчей сборных России. Но «Краснодар», по крайней мере, обладает достаточно широкой скамейкой запасных и богатым опытом выступлений на международной арене.

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К сожалению, этого нельзя сказать о «Динамо» с «Ростовом». Футболисты данных команд, задействованные в сборных, могут провести до конца года 37 и 36 встреч соответственно (по одной игре в среднем за 3,5 дня). При этом в прошлом году бело-голубые с 10 августа по 6 декабря сыграли лишь 16 раз, а жёлто-синие — 17.

В отличие от «Краснодара», данные коллективы не обладают настолько качественной обоймой, чтобы успешно выступать на два фронта. А «Динамо» в преддверии возвращения в еврокубки рассталось сразу с семью футболистами.

В такой ситуации российские представители в еврокубках могут потерпеть неудачу. Успешнее всего при столь насыщенном календаре выступят команды, способные провести серьёзную ротацию состава. Однако это может безболезненно сделать лишь «Зенит». У всех остальных при необходимости разрываться на два, а то и три фронта с учётом матчей сборных могут возникнуть серьёзные проблемы.

В целом отечественные команды исторически не справлялись со столь напряжённым графиком, в отличие от соперников из Европы. Например, «Локомотив» в прошлом сезоне с конца октября по начало декабря одержал лишь одну победу в РПЛ. Схожие сложности возникли и у выступавшего в Лиге Европы ЦСКА, который набрал в десяти матчах чемпионата в октябре, ноябре и декабре лишь десять очков. Теперь же им придётся ещё сложнее.

Ударит по отечественным коллективам и новый лимит на легионеров, который лишит их возможности задействовать в матчах более восьми иностранцев. В частности, нововведение уже раскритиковал Семак.

«Либо мы играем с лимитом и доверяем российским игрокам, ждём талантливого поколения, которое будет конкурентоспособно в Европе, либо отменяем лимит и боремся за результат. Тогда у нас будут равные условия с европейскими клубами. Пока таких условий нет», — заявил тренер в интервью Sports.ru.

Не исключено, что в сложившейся ситуации некоторые клубы будут вынуждены отодвинуть еврокубки на второй план ради успешного выступления в чемпионате страны. В частности, это касается команд, выступающих в Лиге Европы и параллельно сражающихся за чемпионство и путёвки в ЛЧ.

«Локомотив», который во время жеребьёвки группового этапа ЛЧ окажется в третьей или четвёртой корзине, в случае попадания в один квартет с двумя топ-клубами, как это было в прошлом сезоне, может также переключиться на чемпионат России, понимая, что выйти в плей-офф практически нереально.

Непростой график может негативно сказаться и на выступлении сборной страны, ведь футболисты будут приезжать в её расположение сильно уставшими. Это может в перспективе привести к увеличению числа травм, особенно у лидеров, максимально задействованных во всех турнирах.

При этом неудачное выступление в Лиге наций может понизить рейтинг сборной России в рейтинге УЕФА и отправить её в более низкую корзину при жеребьёвке отборочного этапа ЧМ-2022.