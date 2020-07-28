Удар Бикфалви через себя, «выстрел» Зобнина с 30 метров и «парашют» Кабелла: лучшие голы заключительной трети сезона РПЛ

В российской Премьер-лиге завершился очередной сезон. С 21-го по 30-й тур команды отметились 192 мячами. Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви и полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продемонстрировали шикарные удары через себя, а хавбеки «Спартака» и «Краснодара» Роман Зобнин и Даниил Уткин неотразимо пробили с дальней дистанции. Форвард «Динамо» Николай Комличенко отличился в стиле Златана Ибрагимовича, а защитник ЦСКА Георгий Щенников эффектно завершил многоходовку с участием Алана Дзагоева и Фёдора Чалова.

10. Реми Кабелла («Краснодар»)

30-й тур. «Краснодар» — «Ахмат». 54-я минута. 2:0

В заключительном туре чемпионата «Краснодару» было необходимо побеждать «Ахмат», чтобы гарантировать себе путёвку в квалификационный турнир Лиги чемпионов. Встреча проходила тяжело, а грозненцы могли не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Однако в начале второго тайма «быкам» удалась великолепная контратака, главным действующим лицом в которой стал французский полузащитник.

Даниил Уткин и Вандерсон доставили мяч к штрафной, Маркус Берг слегка неряшливо отпасовал пяткой, а Кабелла будто черпаком перебросил мяч через вышедшего из ворот голкипера. Для француза этот гол был вдвойне важным, ведь он позволил ему на высокой ноте завершить крайне неудачный сезон. В августе 2019-го Кабелла получил тяжёлую травму, а из-за пандемии его возвращение состоялось лишь в июле. Отсюда и скромные статистические показатели — всего три (2 + 1) результативных действия в РПЛ.

9. Михаил Костюков («Тамбов»)

23-й тур. «Уфа» — «Тамбов». 77-я минута. 1:1

Строчкой выше расположился ещё один эффектный гол-парашют. На этот раз его автором стал Михаил Костюков, восстановивший паритет в противостоянии с «Уфой». В отличие от француза, россиянин был лишён возможности спокойно оценить ситуацию и был вынужден бить в касание по летящему мячу, что значительно сложнее. В итоге всё получилось идеально, а выручить не смог даже опытный Александр Беленов.

В 2017 году Костюков уже входил в рейтинг авторов самых красивых голов по версии RT. Тогда попасть в десятку ему помог великолепный удар пяткой. Шедевр был оформлен в противостоянии «Амкара» и «Анжи» — двух команд, не только покинувших Премьер-лигу, но и оказавшихся в бедственном финансовом положении. В итоге пермский коллектив и вовсе был расформирован в 2018-м, а махачкалинская команда опустилась сразу в третий по силе дивизион страны.

8. Георгий Щенников (ЦСКА)

30-й тур. ЦСКА — «Тамбов». 26-я минута. 1:0

В концовке первенства бомбардирские таланты продемонстрировал Георгий Щенников. За свою продолжительную карьеру 29-летний защитник отметился всего десятью голами, два из которых пришлись на июль 2020 года. Сначала он поучаствовал в разгроме «Оренбурга», а затем отметился красивейшим ударом в противостоянии с «Тамбовом».

В данном взятии ворот необходимо отметить не только завершающий удар Щенникова с лёта, но и всю комбинацию, в которой приняли участие сразу пятеро футболистов хозяев. Ключевые роли сыграли Алан Дзагоев и Фёдор Чалов, в три касания доставившие мяч до левого защитника. Тот пробил под стать многоходовке.

7. Николай Комличенко («Динамо»)

21-й тур. «Динамо» — «Тамбов». 34-я минута. 1:0

Ещё один изумительный гол в ворота «Тамбова» отправил Николай Комличенко. Бывший нападающий «Млады-Болеслав» пополнил состав «Динамо» зимой 2020 года и уже во второй встрече зажёг своё имя на табло. Правда, неплохой старт не получил серьёзного продолжения, а в оставшихся играх он отличился лишь дважды. Именно поэтому форвард признался, что пока недоволен своим выступлением в РПЛ.

Тем не менее точный удар в ворота «волков» заслужил попадание в топ-10 по итогам заключительной трети сезона. Комличенко в высоком прыжке откликнулся на передачу Константина Рауша с левого фланга и послал мяч в сетку. Манерой исполнения он напомнил Златана Ибрагимовича, известного подобными эффектными завершениями.

6. Хвича Кварацхелия («Рубин»)

23-й тур. «Урал» — «Рубин». 39-я минута. 1:1

Строчкой выше расположился акробатический этюд Хвичи Кварацхелии. В нынешнем сезоне хавбек «Рубина» успел заслужить звание одного из самых перспективных футболистов РПЛ и вёл за собой казанцев, а также радовал яркими забитыми мячами. В стартовом туре чемпионата он эффектно распечатал ворота своей бывшей команды — «Локомотива», а сразу после возобновления первенства после пандемии сотворил шедевр в противостоянии с «Уралом».

В концовке первого тайма Павел Могилевец исполнил подачу с углового, а защитники «шмелей» напрочь забыли о Кварацхелии. Грузинский хавбек оказался спиной к воротам и не имел возможности акцентированно пробить головой, поэтому решил ударить через себя. Защитникам только и оставалось наблюдать, как Хвича в падении «расстреливает» Ярослава Годзюра.

5. Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

22-й тур. «Ростов» — «Локомотив». 42-я минута. 0:3

Пятёрку лучших голов заключительной трети сезона открывает Гжегож Крыховяк. В последний год польский хавбек регулярно радует поклонников железнодорожников красивыми дальними ударами, что сделало его завсегдатаем рубрики. На этот раз в роли пострадавшего выступил «Ростов». Подопечные Валерия Карпина владели игровым преимуществом, но в концовке тайма пропустили три раза подряд, а нокаутирующим стал именно «выстрел» экс-футболиста «Пари Сен-Жермен».

Крыховяк получил пас в 30 метрах от ворот, обработал и мощно пробил с лёта. Мяч взмыл в воздух и по высокой дуге полетел точно под перекладину. Сергей Песьяков достал до него кончиками пальцев и перевёл в штангу, но тот предательски ударился о голову голкипера и влетел в сетку. В этом плане творение Гжегожа напомнило легендарный гол полузащитника «Спартака» Андрея Тихонова в матче с «Интером» в 1998 году. Тогда снаряд также срикошетил от каркаса в Джанлуку Пальюку, после чего пересёк линию.

4. Александр Соболев («Спартак»)

29-й тур. «Спартак» — «Ахмат». 81-я минута. 2:0

В заключительной части чемпионата московский «Спартак» больше возмущался действиями арбитров и неназначенными 11-метровыми, но если всё же забивал, то делал это со вкусом. Так, в игре с «Ахматом» подопечные Доменико Тедеско сотворили сразу два шедевра, один из которых пришёлся на последние десять минут. Быстрый контрвыпад целиком и полностью организовали двое футболистов ростом выше 185 сантиметров, что увидишь не так часто.

Зачинщиком наступления выступил Самэуль Жиго. Французский защитник дотащил мяч до чужой половины поля, по ходу расправившись с тремя оппонентами, после чего отпасовал его на ход Соболеву в свободную зону. Александр ворвался в штрафную, двумя изящными финтами оставил в дураках Андрея Семёнова, после чего классно подсёк мяч над выдвинувшимся навстречу Евгением Городовым.

По итогам всего сезона Соболева вполне можно считать одним из главных специалистов РПЛ по умению забивать красиво. Так, ещё в составе «Крыльев Советов» он сотворил два произведения искусства. В матче с «Уралом» он исполнил «парашют» с 30 метров, а в игре с «Арсеналом» забил ударом через себя.

3. Даниил Уткин («Краснодар»)

26-й тур. «Краснодар» — «Зенит». 50-я минута. 2:2.

Встреча 26-го тура между «Краснодаром» и «Зенитом» запомнилась не только триумфом гостей, ставшим для них решающим в чемпионской гонке, но и бенефисом Даниила Уткина. Воспитанник «быков» вёл за собой коллектив и записал на свой счёт дубль. Второй гол стал настоящим произведением искусства.

В концовке первого тайма «Краснодар» пропустил с пенальти. Казалось, что на второй тайм команда выйдет обескураженной. Но на деле всё оказалось иначе. Уже в дебюте они организовали быстрое контрнаступление, решающее слово в котором сказал Уткин. Даниил получил пас в 27 метрах от ворот и закрутил точно в левый верхний угол. Отчаянный бросок Андрея Лунёва не спас «Зенит».

2. Роман Зобнин («Спартак»)

29-й тур. «Спартак» — «Ахмат». 51-я минута. 1:0

В шаге от победы остановился блестящий удар Романа Зобнина. Ценности ему придаёт тот факт, что он стал очень важным для «Спартака» с психологической точки зрения. К этому моменту сухая серия подопечных Тедеско почти достигла 200 минут, а спорные судейские решения серьёзно били по моральному состоянию коллектива. Ещё в первом тайме бригада Алексея Сухого отменила пенальти и взятие ворот «Ахмата», чем практически деморализовала красно-белых. Но в начале второго полузащитник решился пробить с 30 метров.

Исполнение получилось на загляденье. Мяч взмыл в воздух и влетел точно под перекладину. Такой гол судейская бригада уже не имела права отменить. Как оказалось впоследствии, именно попадание Зобнина помогло «Спартаку» прервать пятиматчевую безвыигрышную серию, а самому Роману — укрепиться в статусе лидера коллектива в заключительной части первенства.

1. Эрик Бикфалви («Урал»)

29-й тур. «Урал» — «Арсенал». 38-я минута. 1:1

Автором лучшего гола последних десяти туров РПЛ сезона-2019/20 стал Эрик Бикфалви. Как и Кварацхелия, нападающий «Урала» попал в хит-парад благодаря удару «ножницами» через себя, но, в отличие от коллеги, он сделал это гораздо эффектнее. Румынский футболист оттолкнулся от земли и вколотил мяч в сетку, практически повторив легендарный номер в исполнении нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни во встрече с соседями из «Сити».

Примечательно, что в Англии неплохо знают Бикфалви. В 2019 году в социальных сетях стало очень популярно видео с его голом в матче с «Динамо» в рамках третьего тура РПЛ сезона-2018/19. Тогда Эрик элегантным движением перебросил мяч через защитника москвичей, после чего «расстрелял» Шунина. С того момента пост собрал 8,5 млн просмотров.