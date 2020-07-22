ЦСКА в большинстве обыграл «Тамбов» в 30-м туре РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над «Тамбовом» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В составе армейцев отличились Георгий Щенников и Иван Обляков.

Гости с конца первого тайма находились в меньшинстве после удаления Георгия Мелкадзе.

Красно-синие набрали 50 очков и заняли четвёртое место по итогам сезона чемпионата России. «Тамбов» остался на 14-й строчке (31).

Ранее «Ростов» опроверг слухи о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА.