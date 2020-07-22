«Ростов» опроверг слухи о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА

Футбольный клуб «Ростов» опроверг информацию о том, что коллектив с юга России мог предложить премиальные игрокам «Тамбова» перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

«В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК «ЦСКА». Эта информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».

В клубе из Ростова-на-Дону подчеркнули, что команда добивается побед только на футбольном поле.

«Ростов» отстаёт от идущего на четвёртом месте ЦСКА на два очка.

Ранее сообщалось, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные.