«Ростов» опроверг слухи о стимулировании «Тамбова» перед матчем с ЦСКА
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«В СМИ появилась недостоверная информация о том, что наш клуб мог простимулировать ФК «Тамбов» премиальными в матче против ПФК «ЦСКА». Эта информация не соответствует действительности», — говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».
В клубе из Ростова-на-Дону подчеркнули, что команда добивается побед только на футбольном поле.
«Ростов» отстаёт от идущего на четвёртом месте ЦСКА на два очка.
Ранее сообщалось, что футболистам «Тамбова» перед матчем с ЦСКА пообещали двойные премиальные.