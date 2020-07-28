Историческое достижение: как сборная СССР в первый и последний раз завоевала медали чемпионата мира по футболу

В 1966 году сборная СССР впервые завоевала медали чемпионата мира по футболу. На пути к полуфиналу проходившего в Англии турнира отечественная команда одержала победы над КНДР, Италией, Чили и Венгрией. Остановить подопечных Николая Морозова сумела только ФРГ. В матче за третье место 28 июля национальная команда уступила Португалии, причём победный мяч соперник забил на 89-й минуте. Однако сборная всё равно получила медали: тогда бронзу давали за четвёртое место.

Неожиданный тренер во главе сборной и удачная жеребьёвка

К самому успешному в своей истории чемпионату мира сборная СССР подходила в статусе одной из сильнейших команд Европы. В 1960-м она выиграла первое первенство континента, а спустя четыре года добралась до финала турнира, где уступила Испании — 1:2.

То поражение стоило работы главному тренеру Константину Бескову, который покинул национальную команду. Его место неожиданно занял Николай Морозов. Специалист к тому времени отметился лишь в московских «Торпедо» и «Локомотиве», где не добился серьёзных успехов.

А покинув железнодорожную команду, Морозов вовсе занял далёкую от тренерской работы должность заведующего отделом футбола Всесоюзного совета ДСО профсоюзов. Однако именно он возглавил сборную страны после ухода Бескова.

Смена наставника негативно на результатах команды не сказалась. Отборочный этап ЧМ-1966 она прошла на одном дыхании, одержав пять побед в шести матчах, и пробилась в финальную стадию мундиаля.

Повезло советским футболистам и со жребием. Помимо сильной Италии им попались Чили, слабейшая по рейтингу южноамериканская сборная из числа отобравшихся на ЧМ, и загадочные дебютанты из Северной Кореи. В СССР радости от итогов жеребьёвки не скрывали. Например, один из лидеров команды Валерий Воронин заявил, что «жребий благоприятствовал».

«Четвёртая группа составлена из команд, которые не представляют для нас особой опасности… Мы со спокойной душой можем уже сегодня думать об играх следующего этапа», — отмечал Воронин.

Морозов, в свою очередь, говорил о желании занять первое место в группе, чтобы избежать встречи с действующим чемпионом Бразилией, попавшей в группу 3.

Подготовка к мундиалю получилась для советской команды очень непростой. Уже в январе она отправилась в турне по Южной Америке, вернулась из которого только в начале марта. В рамках поездки отечественные футболисты посетили Бразилию, Аргентину и Чили и провели 11 матчей с соперниками различного уровня за 34 дня. В них подопечные Морозова одержали пять побед и потерпели пять поражений.

После возвращения сборная СССР проводила товарищеские матчи с европейскими командами, но они также оставили у болельщиков гнетущее впечатление. Советские звёзды демонстрировали слабую физическую готовность, а команда испытывала явные проблемы в атаке.

Помимо всего прочего Морозов в преддверии чемпионата мира решил отказаться от двух лидеров сборной: закрывавшего левый фланг Михаила Месхи и центрального нападающего Валентина Иванова. Для обоих это решение тренера стало серьёзным ударом, а Иванов по окончании сезона вовсе завершил карьеру. Так и не пригласил в национальную команду тренер и партнёра Иванова по «Торпедо» Эдуарда Стрельцова.

При этом в отсутствии Месхи Морозов упорно наигрывал на левом краю Игоря Численко, который привык действовать справа. Воронина же, дирижирующего игрой в центре поля, он опускал в линию обороны. Наконец, специалист упорно пытался сформировать атакующий дуэт из Анатолия Банишевского и Эдуарда Малофеева, хотя в паре они смотрелись не слишком убедительно. Неудивительно, что перед поездкой в Англию сборную СССР, а в особенности тренера на родине нещадно критиковали.

Разгром КНДР и уверенная победа над Италией

Оставил вопросы и первый матч отечественной дружины на мудиале — со сборной КНДР. Несмотря на разгромный счёт (3:0) подопечные Морозова многое позволяли оппоненту, а впереди, как показалось журналистам и болельщикам, действовали прямолинейно. Тем не менее, наконец, сработал дуэт Банишевский — Малофеев. Первый забил один мяч, а второй оформил дубль.

Однако впереди сборную СССР ждало куда более серьёзное испытание — встреча с Италией. «Скуадра Адзурра» считалась одним из фаворитов турнира, а тон в её составе задавали такие звёзды как Джанни Ривера и Сандро Маццола. Именно последнего был призван опекать Воронин, пропустивший первую игру турнира.

Помимо этого Морозов произвёл в составе ещё несколько замен. В частности, Анзора Кавазашвили в воротах заменил Лев Яшин. 36-летний легендарный голкипер проводил третий чемпионат мира и являлся одним из самых опытных футболистов мундиаля.

Поразить ворота «Чёрного Паука» итальянцам так и не удалось. Сборная СССР хорошо отыграла в обороне и одержала победу с минимальным счётом. Единственный мяч на 57-й минуте забил Численко. Полузащитник из-за пределов штрафной точно пробил в дальний угол.

Вторая победа подряд позволила отечественной дружине гарантировать себе выход в четвертьфинал, поэтому на последнюю игру с Чили Морозов выставил, по сути, резервный состав. Из игроков основы на поле вышли лишь капитан Альберт Шестернёв и Воронин.

Это не помешало советским футболистам одержать победу над действующим призёром чемпионата мира (2:1) и взять реванш за болезненное поражение на предыдущем мундиале. Данный успех позволил сенсационно пробиться в плей-офф КНДР.

При этом дублем отметился нападающий киевского «Динамо» Валерий Поркуян, лишь в последний момент попавший в заявку сборной на турнир. 21-летний форвард воспользовался шансом на сто процентов и заслужил право сыграть в основе в четвертьфинале.

Глупое удаление Численко и курьёзный пенальти Хурцилавы

Встретиться в нём СССР предстояло с Венгрией. Опасениям Морозова о матче с Бразилией не суждено было сбыться, поскольку действующие чемпионы не вышли из группы, пропустив вперёд ещё и Португалию с Эйсебио, занявшую в итоге первое место в смежном квартете.

Если советская сборная заранее обеспечила себе попадание в плей-офф и в последнем матче группового этапа могла экспериментировать с составом, то Венгрия решила свою судьбу лишь в последней игре с Болгарией. После неё на отдых у них оставалось всего два дня.

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Видимо, поэтому соперник и допустил две грубейшие ошибки после подач угловых. И в обоих эпизодах самое активное участие принимал Поркуян. Уже на пятой минуте он после розыгрыша корнера несильно пробил в ближний угол из-за пределов штрафной, но вратарь Йожеф Гелеи выпустил снаряд прямо на ногу Численко. А в начале второго тайма Поркуян отличился уже сам.

Однако сопернику быстро удалось отквитать один мяч усилиями Ференца Бене. Оставшиеся полчаса стали для подопечных Морозова испытанием на прочность. Оппонент владел преимуществом и проводил атаку за атакой. Но советские футболисты в обороне действовали самоотверженно. Под удары в некоторых эпизодах бросался даже нападающий Поркуян. А Владимиру Пономарёву после схожего эпизода понадобилась помощь врача.

Выше всяких похвал действовал и Яшин, который совершил несколько эффектных сейвов. В частности, голкипер вытащил мяч из дальнего угла после опаснейшего выстрела соперника со штрафного.

Финальный свисток вся страна встретила с облегчением. Отечественная сборная впервые в истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, но футболисты долго не могли прийти в себя.

«Мы были совершенно не в себе после игры… Мы совершенно механически жали чьи-то руки, принимали чьи-то цветы. В раздевалке никто из нас некоторое время не мог сказать друг другу ни слова», — вспоминал капитан Шестернёв в интервью «Московскому комсомольцу».

В полуфинале СССР предстояло встретиться с ФРГ, и на этот раз уже соперник подошёл к игре более свежим, ведь немцы на предыдущей стадии не испытали проблем с Уругваем — 4:0.

Вдобавок на седьмой минуте встречи травму голеностопа получил полузащитник Йожеф Сабо. Поскольку замены тогда ещё не разрешались, футболисту пришлось остаться на поле, но он был не в состоянии помочь партнёрам. А чуть позже повредил плечо Шестернёв, который вышел на второй тайм с туго перебинтованной рукой.

Но это была не последняя неприятность для советской сборной. В конце первого тайма Численко потерял мяч на чужой половине поля, и немцы провели стремительную контратаку, закончившуюся неберущимся ударом Хельмута Халлера.

А спустя всего минуту Численко совершил необъяснимый поступок, в центре поля ударив по ногам Зигрфрида Хельда. У судьи Кончетто Ло Белло не оставалось иного выхода, кроме как удалить полузащитника. Таким образом, коллектив Морозова остался фактически вдевятером.

Но даже столкнувшись с такими трудностями, отечественные футболисты рук не опустили. После перерыва они из последних сил пошли вперёд и буквально шокировали немцев своим наступлением. К сожалению, ФРГ в середине второго тайма удалось забить вновь. 21-летний Франц Беккенбауэр после розыгрыша углового из-за пределов штрафной пробил в ближний угол. Яшин среагировать не сумел. Морозов после окончания турнира намекал, что вратарь в этом эпизоде мог спасти команду, а сам Яшин объяснял, что увидел мяч лишь в последний момент, когда прыгать уже было поздно.

Однако сборная СССР сражалась до конца и за две минуты до финального свистка сократила отставание в счёте до минимума благодаря точному удару всё того же Поркуяна. Мало того в добавленное арбитром время форвард мог совершить чудо, но с линии вратарской головой пробил выше.

В итоге, немцы всё же пробились в финал, где в итоге уступили Англии, а СССР оставалось провести матч за третье место с Португалией.

Сил на эту игру у обескровленной команды не осталось. Вдобавок не лучшим образом действовал защитник Муртаз Хурцилава. В самом начале встречи он зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной, прервав подачу с фланга. Объяснить причины произошедшего футболист не смог.

«Будто какое-то затмение нашло. Буквально в следующее мгновение понял, что натворил», — недоумевал Хурцилава.

Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Эйсебио. В конце первого тайма сборной СССР удалось отыграться благодаря точному удару Малофеева, хотя споры по поводу авторства гола идут до сих пор.

А на 89-й минуте победный мяч забил Торриш, за которым вновь не уследил Хурцилава.

Несмотря на поражение сборная СССР получила бронзовые награды. Уже по ходу турнира в ФИФА приняли решение награждать чемпионов золотыми медалями, а финалистов — позолоченными. Серебро и бронза доставались участникам матча за третье место. Так, отечественная сборная в первый и последний раз завоевала награды чемпионата мира.

При этом медали в составе команды получили далеко не все. Согласно действовавшим тогда правилам на каждый коллектив выделялось лишь 11 наград. Например, остался без неё лучший бомбардир сборной СССР Поркуян.