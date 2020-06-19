Ошибка Лобановского, рука Марадоны и скандал с премиальными: чем запомнился последний ЧМ по футболу для сборной СССР

Чемпионат мира по футболу 1990 года стал последним крупным турниром для сборной СССР. В Италии команда Валерия Лобановского, которую многие считали теневым фаворитом мундиаля, выступила неудачно и не сумела выйти из группы. В первом матче она сенсационно уступила Румынии, а во втором потерпела поражение от Аргентины. При этом шведский судья Эрик Фредрикссон не назначил пенальти за игру рукой Диего Марадоны. Крупная победа над Камеруном в последнем туре не спасла Рината Дасаева и компанию. Закончилось же первенство планеты и вовсе скандалом с премиальными.

Ошибки при подготовке и потеря футболистов из-за травм

В конце 1980-х годов XX столетия советский футбол находился на подъёме. В 1986-м киевское «Динамо» выиграло Кубок кубков, а нападающий команды Игорь Беланов получил «Золотой мяч» как лучший игрок Европы.

Летом того же года сборная СССР достойно выступила на чемпионате мира. Подопечные Валерия Лобановского были способны добраться до медальных матчей, но на их пути в 1/8 финала встала трудолюбивая команда Бельгии и шведский судья Эрик Фредрикссон, засчитавший два спорных мяча соперника.

Зато два года спустя на Евро-1988 советская команда очаровала весь мир своим тотальным прессингом и высокими скоростями и завоевала серебряные медали. Лишь Нидерланды в финале смогли остановить её благодаря невероятному удару Марко ван Бастена. Причём по пути к решающему противостоянию команда остановила Англию и Италию.

Неудивительно, что после такого успеха сборная СССР в преддверии ЧМ-1990 в Италии воспринималась едва ли не одним из фаворитов турнира. Да и на родине были настроены решительно. В руководстве отечественного футбола ходили разговоры о попадании в четвёрку сильнейших мундиаля.

Да и состав, казалось, позволял решать самые серьёзные задачи. Лидеры команды стали только опытнее, а некоторые уже попробовали на вкус европейский клубный футбол. Так, Ринат Дасаев ещё в 1988-м перешёл в «Севилью». А полузащитники Сергей Алейников и Александр Заваров вовсе оказались в «Ювентусе». Всего в ростере сборной СССР на ЧМ-1990 было шесть легионеров.

Не обошлось и без потерь. Из-за травмы плеча, полученной в товарищеском матче с Израилем, турнир пропустил полузащитник Алексей Михайличенко. Хотя и поехали в Италию, но не в лучшей форме из-за различных повреждений находились Владимир Бессонов с Игорем Добровольским.

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Тем не менее казалось, что в плей-офф сборная СССР должна выходить без проблем. Ещё больше болельщиков в этом мнении укрепил удачный жребий. Помимо действующих чемпионов мира — аргентинцев, отечественная команда получила в соперники Румынию, пробившуюся на мундиаль впервые за 20 лет, и скромный Камерун под руководством советского специалиста Валерия Непомнящего.

Помочь команде подойти к чемпионату мира в отличной физической форме должен был сбор в итальянском Чокко, в среднегорье. Это было одно из любимых мест Лобановского. Но, как стало понятно позже, выбор Чокко для спортивной базы был ошибочным. Чтобы попасть на матчи самого турнира, команде приходилось преодолевать непростой путь.

«Считаю, выбор в пользу Чокко был ошибкой тренерского штаба. Если жить в среднегорье и играть внизу, ничего страшного нет. Но добираться на игры сложно: сначала вертолёт, потом автобус… Конечно, это выбивало из колеи», — вспоминал позже руководитель советского футбола Вячеслав Колосков.

Многие потом отмечали, что Лобановский со своим штабом просчитались со сроками вывода подопечных на пик формы, из-за чего в первых матчах советские футболисты с трудом передвигали ноги.

«Васильевич ошибся в чём — мысленно он уже прошёл группу: «Кто нас остановит — румыны, что ли?» Начал грузить со страшной силой, мы как загнанные лошади были. Думал: вот к плей-офф придёт лёгкость», — отмечал вратарь Виктор Чанов.

Грубый ляп Дасаева и судейский скандал имени Фредрикссона

Уже в первом матче советских болельщиков ждало жесточайшее разочарование. Казалось, отечественная команда должна без проблем обыгрывать скромных румынов. В расчёт их не брал никто, ведь в предыдущих семи встречах с ними СССР одержал пять побед при всего одном поражении. Добавила настроение сенсационная осечка Аргентины в игре с Камеруном — 0:1.

Начался матч с атак советской команды. Уже на второй минуте Олег Протасов не реализовал выход один на один. Подопечные Лобановского владели преимуществом, но выше всяких похвал действовал вратарь соперников Силвиу Лунг.

А в конце первого тайма, когда ничто не предвещало беду, на половине поля сборной СССР грянул гром. Мариус Лэкэтуш ворвался в штрафную и сильно пробил в ближний угол. Опытный Дасаев ещё до выстрела стал заваливаться по центру.

«Гол Лэкэтуша в ближний угол — мой, конечно. Начал гадать», — сетовал позже голкипер.

Сразу после перерыва надежды советской команды похоронил уругвайский судья Хуан Кардельино. Он назначил пенальти за фол Вагиза Хидиятуллина за пределами штрафной. Всё тот же Лэкэтуш с одиннадцатиметровой отметки был точен. Лобановскому после финального свистка оставалось сетовать, что его подопечные «потеряли голову».

Таким образом, всего через несколько дней СССР ждал фактически «матч жизни» с Аргентиной, ведь проигравший практически терял шансы на выход в плей-офф. И эта игра, к несчастью для отечественной команды, проходила в Неаполе. Надо ли говорить, что местные любители футбола изо всех сил поддерживали Диего Марадону, который на тот момент выступал за «Наполи».

Лобановский произвёл в составе команды несколько перестановок. В частности, место Дасаева на последнем рубеже занял голкипер московского «Динамо» Александр Уваров.

«Часа за четыре до матча меня вызвал Лобановский: «Если мы тебя поставим на игру с Аргентиной, как ты на это смотришь?» Я ответил, что готов. Но тогда я понимал, что окончательного решения тренеры ещё не приняли, совещались, думали. Лобановский ещё поддавливал: мол, это же Неаполь, где обожают Марадону. Я повторил, что сыграю, если доверят. Но узнал, что в составе, только на стадионе», — рассказывал вратарь.

Аргентинцам же замену голкипера пришлось делать уже по ходу матча. В дебюте встречи Нери Пумпидо неудачно столкнулся с Игорем Шалимовым и собственным защитником и вынужден был уступить место на поле Серхио Гойкочеа, который в итоге стал одним из главных героев противостояния.

Но больше всего говорили, естественно, о Марадоне. Результативным действиями он не отметился, зато в середине первого тайма рукой выбил мяч из ворот после удара головой Олега Кузнецова. Однако судья, находившийся в десяти метрах от эпизода, нарушения правил не заметил. Обслуживал игру Эрик Фредрикссон. После очередного скандала в матче советской сборной его имя в стране стало нарицательным.

Зато швед с удовольствием удалил Бессонова в самом начале второго тайма. Опытный защитник вынужден был фолом срывать прорыв молодого Клаудио Каниджи. К тому моменту СССР уже уступал 0:1. В середине первого тайма Педро Трольо головой замкнул навес с левого фланга.

Оставшись в меньшинстве, подопечные Лобановского изо всех сил пытались отыграться, но удача им не сопутствовала. Например, Добровольский, находясь в нескольких метрах от ворот, не сумел переиграть Гойкочеа.

Закончилось же всё «самострелом» от капитана Олега Кузнецова. После столкновения возле собственной штрафной защитник на эмоциях выбил мяч в сторону ворот Уварова и фактически отдал голевую передачу на Хорхе Бурручагу.

«У штрафной сбили игрока, и все остановились, ожидая свистка, но его не последовало. Мы все были заведённые. Такая заруба пошла, мной овладела такая злоба! Очень захотелось зарядить в лежавшего аргентинца! Не сдержался, в общем… А в итоге промахнулся и вывел один на один Бурручагу», — оправдывался футболист.

После матча в советской команде обвиняли в поражении Фредрикссона. Делегация даже подала протест на работу шведа, хотя особого смысла это не имело. Руководитель делегации Никита Симонян в гневе призывал Эрика «сжечь свою лицензию и оставить футбол навсегда».

Марадона же заочно пререкался с Лобановским. В ответ на фразу советского тренера о плохом зрении судьи, аргентинец упрекнул его в ошибках при выборе состава. При этом спустя некоторое время Диего всё же признал, что играл рукой намеренно. Сам Фредрикссон предпочитал не распространяться на тему этого матча и лишь спустя почти 20 лет в интервью шведским СМИ рассказал, что якобы не видел, как аргентинец коснулся мяча.

Бессмысленный разгром Камеруна и отказ советских футболистов лететь домой

Так или иначе, судьба сборной СССР была практически решена. У команды оставались лишь теоретические шансы на выход из группы. Для этого в последней игре требовалось забить как можно больше сенсационно обеспечившему себе первое место Камеруну и надеяться на то, что в другом матче группы не будет зафиксирована ничья.

Со своей задачей подопечные Лобановского справились. В ворота африканской дружины влетели четыре безответных мяча. Неудивительно, что многие позже обвиняли Непомнящего в помощи «своим». Впрочем, открывший счёт в той игре Протасов отмечал, что камерунцы вовсе не играли в поддавки.

«Все эти разговоры были ерундой — Роже Милла и компания косили нас во время игры, как траву! Когда я забил первый гол, побежал в ворота забирать мяч — хотел побыстрее отнести его на середину поля. Так мне один камерунский защитник ка-а-к зарядит по ноге! Боль была адская, даже на миг потемнело в глазах», — вспоминал нападающий.

Но все усилия советских футболистов оказались тщетны, поскольку румыны и аргентинцы сыграли вничью — 1:1. Отечественная дружина закончила своё выступление на мундиале.

Однако это, как выяснилось позже, был ещё не конец. Перед самым отлётом домой игроки потребовали у руководства делегации выплаты причитающихся им денег за рекламу. Там обещали отдать всё по прилёту домой, но футболисты в это не верили.

«Нам улетать домой, а никто не надел гражданский костюм. Этим показывали: не сдвинемся с места, пока не выполнят условия игроков. И тут на крыльцо выходит Лобановский — тоже в спортивной куртке: «Если ребятам не отдадут обещанное, никуда не едем», — рассказывал Виктор Чанов.

В результате чартерный рейс советской сборной пришлось переносить на четыре часа. Сторонам удалось договориться лишь в последний момент. Так бесславно закончился путь на турнире команды, которую причисляли к числу главных фаворитов.

«А ведь отправлялись в Италию с большими надеждами. Половина ребят думала после этого чемпионата заключить выгодные контракты и уехать в Европу. В итоге же ЧМ-1990 стал турниром нереализованных надежд», — сетовал Протасов.

А совсем скоро не стало и Советского Союза. На чемпионат Европы-1992 поехала уже сборная СНГ «без флага и гимна».