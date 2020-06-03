Рекордный контракт и последний титул: как Пеле продвигал футбол в США на закате карьеры

3 июня 1975 года трёхкратный чемпион мира Пеле подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Космос». Этот трансфер стал настоящей сенсацией в футбольном мире, так как бразилец уже собирался завершить профессиональную карьеру, а соккер в США находился в зачаточном состоянии. На несколько лет легендарный нападающий стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты и значительно повысил интерес к лиге. При нём посещаемость матчей «Космоса» возросла в десять раз.

В 1968 году в США была образована Североамериканская футбольная лига (NASL). С этим событием совпал значительный всплеск интереса у американцев к европейскому футболу — соккеру. Внимание к никогда не пользовавшемуся популярностью в стране виду спорта объясняли влиянием чемпионата мира в Англии. В первом сезоне NASL приняли участие 17 команд.

А в 1970 году основатели звукозаписывающей компании Atlantic Records братья Ахмед и Несухи Эртегюны учредили клуб «Нью-Йорк Космос». Название команды означало «космополиты» или «граждане мира». В качестве символики были выбраны цвета бразильского флага: в 1970-м представители именно этой страны виртуозно победили на мундиале и считались законодателями футбольной моды.

Why the Cosmos? The boss said, "You can go to Spain, to Italy, and win a title, but you can come to the Cosmos and win a country." // Por que o Cosmos? O chefe disse, "Você pode ir para a Espanha ou Itália e ganhar um título. Mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país." pic.twitter.com/LSdNATiKGc — Pelé (@Pele) February 13, 2019

«Космосу» было суждено стать одной из сильнейших и наиболее привлекательных команд NASL. Всего через несколько лет после создания клуба братьям Эртегюнам удалось заманить в Нью-Йорк легендарных исполнителей — бразильца Пеле и немца Франца Беккенбауэра. Они стали главными звёздами как своей команды, так и всей лиги, одним лишь присутствием повысив ей репутацию во всём мире.

Показательно, что 36-летний Пеле был признан лучшим игроком NASL в 1976 году, а 32-летний Беккенбауэр — в 1977-м. Многие стареющие звёзды следовали их примеру и прилетали в Северную Америку «подработать». Они заключали краткосрочные контракты и затем возвращались в Европу. В разных клубах по ту сторону Атлантического океана успели продемонстрировать свои таланты Йохан Кройф, Герд Мюллер и Джордж Бест. Но именно великий бразильский нападающий задал моду на соккер. Это его примеру последовали остальные.

В некоторых источниках утверждается, что руководители «Космоса» с самого начала задались целью пригласить Пеле. Финансирование клуба осуществлял президент Warner Bros. Стив Росс. Его возможности позволяли провернуть фантастическую по тем временам сделку.

Тем более в 1974 году трёхкратный чемпион мира распрощался с футболом и планировал целиком посвятить себя бизнесу. Сам Пеле вспоминал в своих мемуарах, что к тому времени обзавёлся собственностью в Сантосе, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и других городах Бразилии.

«Я владел магазинами, жилыми домами, землёй. Приобрёл молочную ферму, у меня было грузовое автотранспортное дело, контора по экспортно-импортным операциям. Даже радиостанция. В общем, одному небу было известно, к чему ещё я был причастен», — признавался он.

Впрочем, погружение в мир бизнеса получилось для футболиста не слишком удачным. Одна из фирм по производству покрышек, с которой сотрудничал Пеле, прогорела и обанкротилась. Банк потребовал от бразильца покрыть финансовые потери. В общей сложности Пеле должен был погасить ссуду и штраф в размере более $1 млн.

Он несколько раз отклонял предложения «Космоса», но финансовые трудности отчасти вынудили его ответить согласием и возобновить карьеру. Мало кому при этом были известны истинные мотивы ветерана, побудившие его выступать в США. Сам он уклончиво говорил, что хочет показать американцам «эту игру, а они сами будут решать, полюбят её или нет».

По словам бразильца, клубные боссы сказали ему: «Ты можешь отправиться в Испанию или Италию и выиграть титул, но только в «Космосе» ты завоюешь целую страну».

Зарплата Пеле в «Космосе» составила $1,4 млн в год. Этих денег хватало, чтобы рассчитаться с долгами. Бразилец стал самым высокооплачиваемым спортсменом планеты. Считается, что благодаря Пеле посещаемость матчей «Космоса» выросла в десять раз. Так, если в первые сезоны на стадионах собирались около 4 тыс. зрителей, то после приезда Пеле за встречами команды следили уже в среднем по 10 тыс. человек. В конце 1970-х количество болельщиков на играх нью-йоркской команды и вовсе возросло до 46—47 тыс.

В своём дебютном сезоне, впрочем, Пеле добрался с «Космосом» лишь до третьего места в турнирной таблице. Как следствие, владельцы клуба провели замену на тренерском мостике: вместо англичанина Гордона Брэдли назначили его соотечественника Кена Ферфи. Однако и в 1976 году «Космос» вылетел в плей-офф. Завоевать чемпионский титул Пеле удалось лишь с третьей попытки — в 1977-м, когда команда перебралась на вместительный стадион «Гигант» в Нью-Джерси, а на позицию наставника вернулся Брэдли.

Этим трофеем бразилец увенчал свою выдающуюся карьеру. Суммарно он забил за «Космос» 37 мячей и сделал 25 результативных передач в 64 матчах. 1 октября того же года Пеле провёл прощальный матч, по тайму сыграв за «Космос» и «Сантос» и поразив ворота бразильского клуба ударом со штрафного. Этот поединок завершился со счётом 1:1 и стал для Пеле 1363-м в карьере. В его активе — 1281 гол.

«Это прощание — самый великий и печальный день в моей жизни. Увы, нельзя играть в футбол бесконечно, когда-нибудь надо остановиться. И поскольку я не могу начать свою жизнь с начала, я предпочитаю сказать: «До свидания», — заявил Пеле на итоговой пресс-конференции.

Нью-йоркцы навечно закрепили за Королём футбола десятый игровой номер. Однако история команды после громкого взлёта продлилась недолго. «Космос» прекратил свою деятельность и был расформирован в 1985 году. За 14 лет существования клуб пять раз выиграл чемпионат NASL, а также завоевал другие призы.

В 2010 году Пеле возродил «Нью-Йорк Космос». Через новый клуб прошли известные в Европе футболисты. Среди них — бывший форвард «Ювентуса» бразилец Амаури и россиянин с американским паспортом Евгений Стариков. В 2013, 2015 и 2016 годах «Космос» выигрывал воссозданную NASL, считавшуюся вторым по уровню дивизионом после MLS. Однако в последние годы розыгрыш лиги не проводился. До пандемии коронавируса предполагалось, что очередной рестарт NASL будет дан осенью 2020 года и «Космос» примет участие в турнире.