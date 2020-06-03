Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о финансовом состоянии Союза биатлонистов России (СБР).

«Как можно было довести до такого состояния финансовую деятельность в СБР? За два года просто катастрофа произошла. Я такого не припомню. Даже в самые тяжёлые 90-е годы, когда вообще было безденежье, не было такого позорища, как сейчас. Это просто позорище! У СБР сейчас долги», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также отметил, что на данный момент в организации нужно создать нормальную атмосферу и помочь людям вовремя получать свои зарплаты. Кроме того, по словам Васильева, необходимо спокойно определиться с кандидатурой на пост президента СБР. Как считает олимпийский чемпион, ответственность за происходящее лежит на нынешнем главе организации Владимире Драчёве.

Ранее вице-президент СБР Юрий Векшин объяснил ситуацию с публикацией заявления с критикой в адрес главы организации Владимира Драчёва.