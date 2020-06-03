Вице-президент СБР Векшин о заявлении в адрес Драчёва: не совсем красиво получилось

Вице-президент и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Юрий Векшин объяснил ситуацию с публикацией критического заявления в адрес главы организации Владимира Драчёва.

«Это заявление предназначалось регионам, не для общего обозрения. Конференция должна состояться, потому что правление давно за это голосовало. Это объяснение федерациям, почему конференция должна быть. Не совсем красиво получилось, но никаких разговоров с Драчёвым не было», — цитирует Векшина РИА Новости.

В заявлении правления СБР, которое было опубликовано на официальном сайте организации, говорилось о том, что структура находится на грани коллапса из-за деятельности Драчёва. Впоследствии публикация была удалена.

Векшин был одним из тех членов правления, которые подписали заявление.

Ранее сообщалось, что с сайта СБР удалили заявление о Драчёве по просьбе министра спорта Олега Матыцина.