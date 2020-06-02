Источник: с сайта СБР удалили заявление о Драчёве по просьбе Матыцина

Заявление членов Правления Союза биатлонистов России (СБР) о президенте организации Владимире Драчеве было удалено с сайта по просьбе министра спорта России Олега Матыцина

«Заявление Правления СБР (точнее, половины членов – пяти из 10-и) было удалено с сайта СБР после «просьбы» министра спорта России Олега Матыцина — первому вице-президенту СБР Алексею Нуждову. Неясен один нюанс: Матыцин донёс пожелание прямым звонком — или через директора Центра спортивной подготовки сборных команд России, экс-президента СБР Александра Кравцова», — сообщается в Telegram-канале П.И.З.А.Д.

Ранее Драчёв заявил, что не хочет и не будет читать заявление членов правления СБР.