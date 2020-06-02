Драчёв: не хочу и не буду читать заявление членов Правления СБР

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал заявление Правления организации с критикой в его адрес.
Драчёв: не хочу и не буду читать заявление членов Правления СБР
  • РИА Новости

«Я не читал это заявление. Нахожусь в Петрозаводске на совещании по строительству биатлонного комплекса. Я и не хочу, и не буду читать это заявление», — приводят слова Драчёва РИА Новости.

В заявлении Правления СБР, которое было опубликовано на официальном сайте организации, говорилось о том, что структура находится на грани коллапса из-за деятельности Драчёва. Впоследствии публикация была удалена.

Ранее в СБР назвали технической ошибкой публикацию с критикой в адрес Драчёва.

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