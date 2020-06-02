В СБР назвали технической ошибкой публикацию с критикой в адрес Драчёва
- РИА Новости
«Публикация заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стала следствием технической ошибки. Данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона», — цитирует РИА Новости пресс-службу СБР.
В заявлении, опубликованном на сайте СБР, говорилось, что организация под руководством Драчёва оказалась на грани коллапса. Впоследствии публикация была удалена.
Ранее сообщалось, что с сайта СБР пропало заявление о Драчёве.