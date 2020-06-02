В СБР назвали технической ошибкой публикацию с критикой в адрес Драчёва

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В пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) сообщили, что заявление правления с критикой главы организации Владимира Драчёва было размещено на официальном сайте по ошибке.
В СБР назвали технической ошибкой публикацию с критикой в адрес Драчёва
  • РИА Новости

«Публикация заявления членов правления СБР на официальном сайте СБР стала следствием технической ошибки. Данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона», — цитирует РИА Новости пресс-службу СБР.

В заявлении, опубликованном на сайте СБР, говорилось, что организация под руководством Драчёва оказалась на грани коллапса. Впоследствии публикация была удалена.

Ранее сообщалось, что с сайта СБР пропало заявление о Драчёве.

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