С сайта СБР пропало заявление о Драчёве

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Заявление правления Союза биатлонистов России (СБР), касающееся деятельности президента организации Владимира Драчёва, исчезло с сайта организации.
С сайта СБР пропало заявление о Драчёве
  • РИА Новости

2 июня правление СБР выпустило пресс-релиз, в котором говорилось, что внеочередная отчётно-выборная конференция, на которой выберут нового президента и новый состав правления, состоится 11 июля. Также отмечалось, что действия нынешнего президента СБР Владимира Драчёва привели к управленческому коллапсу. Заявление было подписано первым вице-президентом СБР Алексеем Нуждовым, вице-президентами Виктором Майгуровым и Юрием Векшиным, а также членами правления Иваном Черезовым и Андреем Левуниным.

В настоящее время на сайте СБР отсутствует данное заявление.

Ранее правление СБР обвинило Драчёва в управленческом коллапсе.

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