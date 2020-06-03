Васильев: не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за кресло главы СБР

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев признался, что не понимает, почему президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв держится за свой пост.

«У нас не существует коллективной ответственности. Вина за то, что происходило, конечно, лежит и на членах правления. Но в данной ситуации я понимаю, что президент СБР, которого выбирали делегаты конференции, несёт основную ответственность. Для меня лично всё понятно. Но я не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за это президентское кресло с пустыми карманами, с негативной репутацией», — цитирует Васильева РИА Новости.

По словам олимпийского чемпиона, у него вызывает сожаление ситуация в российском биатлоне. По мнению Васильева, в СБР на данный момент необходима спокойная смена состава правления без лишней грязи и истерик.

Ранее Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР.