Васильев: не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за кресло главы СБР

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев признался, что не понимает, почему президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв держится за свой пост.
Васильев: не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за кресло главы СБР
  • РИА Новости

«У нас не существует коллективной ответственности. Вина за то, что происходило, конечно, лежит и на членах правления. Но в данной ситуации я понимаю, что президент СБР, которого выбирали делегаты конференции, несёт основную ответственность. Для меня лично всё понятно. Но я не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за это президентское кресло с пустыми карманами, с негативной репутацией», — цитирует Васильева РИА Новости.

По словам олимпийского чемпиона, у него вызывает сожаление ситуация в российском биатлоне. По мнению Васильева, в СБР на данный момент необходима спокойная смена состава правления без лишней грязи и истерик.

Ранее Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР.

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