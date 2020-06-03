Васильев: не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за кресло главы СБР
- РИА Новости
«У нас не существует коллективной ответственности. Вина за то, что происходило, конечно, лежит и на членах правления. Но в данной ситуации я понимаю, что президент СБР, которого выбирали делегаты конференции, несёт основную ответственность. Для меня лично всё понятно. Но я не понимаю, зачем Драчёв упирается и цепляется за это президентское кресло с пустыми карманами, с негативной репутацией», — цитирует Васильева РИА Новости.
По словам олимпийского чемпиона, у него вызывает сожаление ситуация в российском биатлоне. По мнению Васильева, в СБР на данный момент необходима спокойная смена состава правления без лишней грязи и истерик.
Ранее Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР.