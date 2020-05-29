«Франко забил гол в свои ворота»: как 60 лет назад сборная Испании отказалась лететь на матч с СССР в Москву

29 мая 1960 года в Москве должен был состояться первый четвертьфинальный матч Кубка Европы по футболу между сборными СССР и Испании. Однако испанские власти не отпустили свою национальную команду в Советский Союз. Согласно одной из версий, руководитель страны генерал Франсиско Франко потребовал от тренера Эленио Эрреры гарантий победы, но тот их дать не смог. В результате «красную фурию» сняли с турнира, а подопечные Гавриила Качалина без борьбы пробились в финальную стадию и в итоге завоевали трофей.

Олимпийские чемпионы из СССР и невероятный состав испанцев

1960-й навсегда вошёл в историю отечественного футбола. Именно тогда сборная СССР со Львом Яшиным, Игорем Нетто, Виктором Понедельником, Валентином Ивановым и другими легендами в составе одержала победу в первом розыгрыше Кубка Европы.

Запомнился тот год и другим немаловажным событием — неявкой испанской команды на четвертьфинальный матч первенства континента в Москве. Правительство страны запретило «красной фурии» лететь в Советский Союз, и в результате техническая победа была присуждена хозяевам.

Впрочем, начать рассказ об этой истории следует с небольшого экскурса в прошлое самого турнира. В первом ЧЕ отказались участвовать сразу 13 стран, среди которых были такие гранды, как Англия, Бельгия, ФРГ, Италия, Нидерланды и Швеция. Причинами стали загруженность футболистов в клубах и низкий престиж нового соревнования.

Среди оставшихся 17 сборных Испания и СССР явно выделялись. Советская команда в 1956-м завоевала золотые олимпийские медали. Испанцы же во главе с великим Эленио Эррерой обладали невероятным по тем временам составом. В ростере команды бал правили ведущие игроки «Барселоны» и «Реала», который с 1956 по 1960 год завоевал пять Кубков европейских чемпионов подряд. Там были Луис Суарес, Франсиско Хенто, Ладислав Кубала. И конечно, Альфредо Ди Стефано, дважды получивший «Золотой мяч» как лучший игрок Европы. Аналогичную награду в 1960-м Суаресу не помешал взять даже скандал на ЧЕ.

Обе команды стартовали в Кубке Европы с 1/8 финала и не испытали никаких проблем. Сборная СССР спокойно прошла ослабевшую Венгрию, а Испания по сумме двух встреч оказалась сильнее Польши — 7:2.

Наконец, 11 декабря 1959-го состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии, которая определила в соперники советской команде именно испанцев. Такому жребию не слишком обрадовались в обеих странах. На тот момент между ними даже не было дипломатических отношений. Режим Франсиско Франко в СССР называли не иначе как фашистским, а генерал в ответ жёстко критиковал коммунистический строй.

Тем не менее стороны, хотя и не без труда, но договорились о датах проведения встреч. Первый матч должен был состояться в Москве 29 мая, а ответный — в Мадриде 9 июня.

Неожиданная смена тренера и решающий приезд Эрреры

Разумеется, проигрывать в таком противостоянии было никак нельзя. С первых дней 1960 года началась подготовка к важнейшей игре. Советская дружина в феврале отправилась на полуторамесячные сборы в ГДР и Нидерланды, причём Михаила Якушина на посту главного тренера неожиданно сменил Гавриил Качалин, под руководством которого сборная завоевала золото ОИ-1956 и дебютировала на ЧМ в 1958-м (специалист был отстранён от работы после поражения со счётом 0:5 в Лондоне в ноябре того же года).

В свою очередь, испанцы мощно выглядели в товарищеских встречах: в марте 1960-го обыграли Италию, а 15 мая разгромили Англию. Всего через несколько дней «Реал» не оставил шансов «Айнтрахту 1946» (7:3) и в пятый раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов.

Далее события развивались стремительно. 19 мая главный тренер «красной фурии» Эррера прибыл в Москву, чтобы изучить условия, в которых предстояло жить его команде, а также лично понаблюдать за сборной СССР, которая в тот день как раз принимала хорошо знакомую испанцам Польшу.

Увиденное специалиста шокировало. На трибунах всё того же Центрального стадиона имени В.И. Ленина подопечные Качалина не оставили сопернику ни единого шанса — 7:1. Хет-трик оформил дебютировавший в национальной команде 22-летний Виктор Понедельник. Дублем отметился Валентин Иванов, ещё по мячу забили Валентин Бубукин и Слава Метревели.

Впрочем, уверенная игра СССР напугала больше не Эрреру, а власти Испании. На следующий день после разгрома тренер подал список из 20 игроков, которые должны были отправиться в Москву. Тогда же состоялось экстренное заседание правительства страны, на котором обсуждалось, что делать дальше.

Согласно легенде, Франко потребовал от тренеров сборной гарантий победы над советской командой, но те их дать не смогли.

По Европе поползли тревожные слухи о запрете испанским футболистам встречаться с советскими. Взволнованная отечественная федерация тем временем обращалась в секретариат УЕФА, чтобы понять, что происходит, ведь в Москве вовсю шла подготовка к историческому матчу: все билеты на игру были проданы.

Всё решилось 25 мая, за четыре дня до назначенной встречи. Испанскую команду в мадридском аэропорту до последнего момента ждали два самолёта. В полдень телеграфные агентства передали, что «красная фурия» всё же отправляется в Москву. А спустя всего шесть минут УЕФА получил телеграмму-молнию об отказе сборной лететь в СССР.

Гнев Хрущёва и открытое письмо к испанцам советской команды

В Советском союзе на произошедшее отреагировали максимально жёстко. Так, вошла в историю речь первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, которую он произнёс на всесоюзном совещании передовиков соревнования бригад и ударников коммунистического труда 28 мая 1960 года: «И в большом, и в малом Франко пресмыкается перед своими хозяевами. Весь мир смеётся сейчас над его последним спортивным трюком. Это он с позиции правого защитника американского престижа забил гол в свои ворота, запретив испанским футболистам встречу с советской командой».

А футболисты и тренеры отечественной дружины обратились к испанским коллегам с открытым письмом на страницах журнала «Футбол».

«Мы с большой радостью ожидали вашего приезда и готовили вам достойную встречу. Не ваша вина в том, что она не состоялась. Мы знаем, как вы искренне хотели совершить поездку в Москву и принять нас у себя, на родине. Мы не сомневаемся, что вместе с нами вы сожалеете о несостоявшихся встречах, суливших всем любителям футбола интересные спортивные соревнования», — говорилось в послании.

© РИА Новости / AFP

Победа во Франции и реванш Испании спустя четыре года

В УЕФА до последнего пытались спасти ситуацию. В частности, испанцам предлагали провести матчи с СССР на нейтральной территории, но против такого варианта выступила советская федерация, поскольку это не соответствовало регламенту турнира.

В результате организационная комиссия Кубка Европы, собравшаяся во Франкфурте-на-Майне, была вынуждена присудить Испании техническое поражение и исключить команду из розыгрыша. Так, подопечные Качалина без борьбы прошли в полуфинал.

А в июле Яшин и компания доказали, что по праву пробились в заключительную стадию, которая состоялась во Франции. В полуфинале СССР разгромил Чехословакию — 3:0, а в решающем противостоянии оказалась сильнее Югославии — 2:1. Победный мяч в дополнительное время забил Понедельник.

Испанцы взяли у СССР убедительный реванш спустя четыре года — в финале домашнего чемпионата Европы. К чести советской стороны, национальной команде позволили участвовать в турнире, проходившем на территории недружественного государства.

Впрочем, на месте испанских коллег советские футболисты оказались спустя девять лет. Руководство страны отказалось отпускать сборную на ответный квалификационный матч ЧМ-1974 с Чили, который должен был пройти в Сантьяго. Причиной стал военный переворот в стране во главе с Аугусто Пиночетом. Отечественной команде было засчитано техническое поражение, а на мундиаль поехали чилийцы.

