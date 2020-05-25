Шесть минут безумия в Стамбуле: как 15 лет назад «Ливерпуль» обыграл «Милан» в одном из самых сумасшедших финалов ЛЧ

25 мая 2005 года «Ливерпуль» обыграл «Милан» в финале Лиги чемпионов и в пятый раз в истории завоевал заветный трофей. После первого тайма в Стамбуле итальянцы громили соперника, забив ему три безответных мяча. Однако во второй половине встречи англичане организовали впечатляющий камбэк, сравняв счёт всего за шесть минут. В серии послематчевых пенальти мерсисайдцы дожали оппонента благодаря сейвам польского вратаря Ежи Дудека, причём решающий одиннадцатиметровый не реализовал Андрей Шевченко.

Строящийся коллектив Бенитеса и «машина» Анчелотти

В финале Лиги чемпионов-2004/05, вошедшем в историю мирового футбола с приставкой «самый сумасшедший», сошлись две сильно непохожие друг на друга команды. Если «Милан» на тот момент был одним из сильнейших коллективов мира, то «Ливерпуль» только искал себя под руководством Рафаэля Бенитеса и до решающего противостояния главного еврокубка добрался во многом неожиданно. В плей-офф мерсисайдцы сначала одолели «Ювентус», а затем и непобедимый «Челси» во главе с Жозе Моуринью.

Да и в саму Лигу чемпионов «Ливерпуль» пробился с большим трудом, заняв лишь четвёртое место в АПЛ-2003/04. После этого руководство клуба решилось на перемены и попрощалось с Жераром Улье. На смену ему из «Валенсии» пришёл Бенитес.

Вслед за ним в Англию переехали сразу четыре испанца, но важные роли в команде начали играть лишь Хаби Алонсо и Луис Гарсия. Самым же дорогим приобретением стал Джибриль Сиссе, который перебрался в «Ливерпуль» за €20 млн. К сожалению, в ноябре 2004-го форвард получил перелом голени, и вернулся в строй лишь в апреле. В его отсутствие тренерскому штабу пришлось делать ставку на Милана Бароша, хотя чешский форвард особой результативностью не отличался.

Первый сезон мерсисайдцев под руководством Бенитеса получился крайне противоречивым. В Кубке Лиги красным удалось дойти до финала и уступить лишь в дополнительное время «Челси» (2:3), но в АПЛ они зачастую теряли очки во встречах с уступающими в классе соперниками и в результате заняли лишь пятое место. Вдобавок настоящим бичом мерсисайдцев стали травмы.

В игре «Ливерпуля» слишком многое зависело от Стивена Джеррарда, но тот сезон получился для восьмого номера не слишком ярким. Так, в плей-офф Лиги чемпионов полузащитник набрал лишь два балла за результативность.

«Милан» в отличие от конкурента на тот момент был сыгранной и цельной командой, готовой к большим победам. Карло Анчелотти возглавил россонери в 2001-м, когда ему было всего 42, а уже через полтора года красно-чёрные взяли ЛЧ и Кубок Италии. В 2004-м они добавили к этим трофеям победу в национальном первенстве, а Андрей Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

Правда, в 2005-м в Серии А «Милан» сделал шаг назад, пропустив вперёд «Ювентус». Но слабых мест у той команды почти не было. В воротах блистал Дида. Обороной руководил ветеран Паоло Мальдини. В центре поля Анчелотти предпочитал действовать ромбом, в который входили Андреа Пирло, Дженнаро Гаттузо, Кларенс Зеедорф и Кака. В атаке же играли Шевченко с Эрнаном Креспо. Последнего взяли в аренду у «Челси», и в «Милане» бывший нападающий «Интера» пришёлся ко двору.

«Гол-фантом» «Ливерпуля» и техническая победа «Милана» в дерби

Разным получился и путь команд к финалу ЛЧ. «Ливерпулю» пришлось стартовать с третьего квалификационного раунда, где серьёзные проблемы мерсисайдцам создал скромный австрийский ГАК. С ещё большим трудом подопечные Бенитеса вышли из группы. Всё решалось в матче последнего тура с «Олимпиакосом». Английскому коллективу нужна была победа с разницей в два мяча, чтобы опередить соперника и занять второе место, но после первого тайма гости вели благодаря точном удару Ривалдо. В самом начале второго игрового отрезка Флоран Синама-Поньоль счёт сравнял, а в заключительную десятиминутку точными ударами отметились Нил Меллор и Джеррард. Не будь пушечного удара Стивена в самой концовке того матча, болельщики никогда не стали бы свидетелями чуда в Стамбуле.

Зато в плей-офф дела «Ливерпуля» пошли лучше. Немецкий «Байер» в 1/8 финала был пройден по сумме двух встреч без проблем — 6:2, причём три мяча себе в актив записал Луис Гарсия. В четвертьфинале мерсисайдцам удалось выбить из розыгрыша «Ювентус» благодаря домашней победе со счётом 2:1, и это была уже серьёзная заявка на успех.

Наконец, в полуфинале красные попали на принципиального соперника — «Челси», который в том сезоне с огромным отрывом выиграл АПЛ. Но в Лиге чемпионов везение отвернулось от лондонцев. В двух матчах был забит всего один мяч. «Гол-фантом» записал на свой счёт Гарсия. После его удара Вильям Галлас вынес снаряд с линии ворот, но судья взятие засчитал. До введения системы VAR было ещё далеко. Так мерсисайдцы выбили из борьбы сразу двух претендентов на трофей. Добиться такого успеха им помогли стены «Энфилда». Дома подопечные Бенитеса выиграли все три матча в плей-офф.

В свою очередь, «Милан» в первом раунде плей-офф одержал две победы с минимальным счётом над «Манчестер Юнайтед» (в обеих встречах забивал Креспо). В четвертьфинале подопечные Анчелотти попали на принципиального соперника «Интер», но прошли его неожиданно легко. В номинально домашнем матче россонери забили в ворота оппонента два безответных мяча, а в ответной игре Шевченко снял все вопросы об исходе противостояния.

Ближе к финальному свистку у болельщиков нерадзурри сдали нервы, и они закидали поле бутылками и файерами, один из которых попал в голову Диде. Судья увёл команды с поля, а УЕФА засчитал хозяевам техническое поражение — 0:3.

В полуфинале итальянской команде предстояло встретиться с ПСВ Гуса Хиддинка, сенсационно прошедшим так далеко. Казалось, после первой игры шансов у чемпиона Нидерландов не было — 0:2. Однако дома эйндховенцы умудрились сравнять счёт в противостоянии. Но когда соперники уже готовились к дополнительному времени, Массимо Амброзини после подачи Кака головой забил решающий для гостей мяч. Гол Филипа Коку в самой концовке уже ничего не решал, хотя и зафиксировал суммарное равенство.

Три гола «Ливерпуля» за шесть минут и танцы Дудека

В преддверии финала, который состоялся в Стамбуле на стадионе «Олимпийский», многие считали фаворитом именно «Милан», несмотря на то, что «Ливерпуль» на пути к решающему противостоянию выбил из борьбы «Ювентус» с «Челси».

Эксперты отдавали должное опыту итальянской команды, которой предстояло принять участие в десятом по счёту финале Кубке европейских чемпионов (КЕЧ) или ЛЧ против шести у «Ливерпуля». К тому же последнюю победу в главном еврокубке россонери отпраздновали всего за два года до того, в серии пенальти обыграв «Ювентус». Мерсисайдцы же пробились в финал впервые за 20 лет, а не побеждали в Лиге чемпионов 21 год. В 1984-м они в серии пенальти оказались сильнее «Ромы».

Зато на стороне английского коллектива были болельщики. Их с Туманного Альбиона в Стамбул приехало около 30 тыс. На трибунах они оказались заметно громче фанатов «Милана».

А вот на поле с первых минут правили бал подопечные Анчелотти. Уже на 52-й секунде им удалось открыть счёт. После подачи со стандарта Мальдини спокойно отправил мяч в сетку и стал самым возрастным автором гола в истории финалов ЛЧ.

Неудачное начало выбило «Ливерпуль» из колеи. Вдобавок уже в середине первого тайма мерсисайдцы остались без получившего травму Харри Кьюэлла. Вместо него на поле появился Владимир Шмицер, и эта замена в итоге оказалась для красных по-настоящему счастливой.

Однако на тот момент радоваться многотысячной армии поклонников из Англии было нечему. В конце первого тайма положение их любимцев стало практически безнадёжным. «Милан» провёл две образцово-показательные контратаки, которые в обоих случаях точными ударами завершал Креспо. Россонери можно было начинать праздновать седьмую победу в главном еврокубке.

Продолжали верить в чудо только Бенитес и британские болельщики. Первый в перерыве пошёл ва-банк и заменил правого защитника Стива Финнана на полузащитника Дитмара Хаманна. Это помогло его подопечным получить преимущество в центре поля и, наконец, связать главного конструктора атак «Милана» Кака. Ну а английские фанаты запели знаменитый гимн «Ливерпуля» You'll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»).

«В первом тайме «Милан» нас смял, раздавил, мы были беспомощны. Спасибо нашему тренеру, который в перерыве нашёл нужные слова и сумел вернуть нам уверенность в своих силах. На второй выходили как на последний бой. Должны были если не отыграться, то хотя бы сократить разрыв. И мы стали совершенно другой командой», — говорил Джеррард после матча.

Поначалу ничто не предвещало проблем для коллектива Анчелотти. Итальянская команда продолжала владеть преимуществом, а Шевченко со штрафного чуть не забил четвёртый мяч — выручил Ежи Дудек. То, что произошло после, можно назвать только одним словом — чудо. Или «шестью сумасшедшими минутами», за которые было утрачено всё, что было достигнуто в первом тайме, как позже выразился Анчелотти.

Всё началось с подачи Рийсе с левого фланга и точного удара Джеррарда головой. Не исключено, что этот мяч остался бы простым «голом престижа», если бы не второй точный выстрел. Не успел «Милан» возобновить игру с центра поля, как соперник забил вновь — Шмицер из-за пределов штрафной нанёс бильярдный удар точно в дальний угол. Закрытый защитниками Дида момент удара не увидел и спасти команду не смог.

Сократив отставание до минимума, «Ливерпуль» понёсся вперёд всей командой под восторженный рёв болельщиков и буквально смял оппонента. Нервы сдали даже у железного Гаттузо. В своей штрафной он заплёл ноги Джеррарду и испанский арбитр Мануэль Мехуто Гонсалес указал на точку. Сражаться пытался лишь Дида. Бразилец парировал удар Хаби Алонсо с одиннадцатиметровой отметки, но партнёры его не поддержали и позволили испанцу спокойно добить мяч в сетку. Так «Ливерпуль» перевернул ход встречи с ног на голову.

Однако добить потрясённого соперника мерсисайдцам не удалось. Напротив, Джими Траоре пришлось выносить мяч с ленточки после удара Шевченко. На дополнительное время сил у английского коллектива совсем не осталось. И вновь победу «Милану» мог принести украинский форвард, но фортуна в этот вечер от него явно отвернулась. С двумя его ударами в упор чудом справился Дудек.

«Сам не знаю, как мне это удалось. Несомненно, мне повезло. Но я так долго ждал этого момента», — говорил после матча поляк.

Но главные спасения Ежи оставил на серию пенальти. Его прыжки на линии и размахивания руками явно сбивали с толку соперников. Сержиньо первым же ударом отправил мяч выше створа. Затем Дудек парировал выстрел Пирло в правый от себя угол.

Некоторую надежду «Милану» подарил Дида, переигравший Рийсе. Следом необходимо забивать было Шевченко. В 2003-м именно его точная попытка позволила «Милану» обыграть «Ювентус» в серии пенальти и завоевать престижный трофей. Но это был не его день. Камера выхватила растерянное лицо обладателя «Золотого мяча» с бегающими глазами. А через мгновение он бесхитростно пробил прямо по центру. Дудек, даже завалившись в угол, успел остановить мяч рукой. Шевченко со злобой выбил снаряд на трибуны, а игроки «Ливерпуля» отправились праздновать.

Эта победа в КЕЧ/ЛЧ стала для мерсисайдцев пятой в истории, а потому Кубок они забрали себе на вечное хранение.

Однако всего через два года «Милан» взял реванш у соперника. Судьба вновь свела команды в финале ЛЧ, но на этот раз решающий матч получился не таким зрелищным. Победу итальянскому коллективу обеспечил дубль Филиппо Индзаги, а гол Дирка Кёйта в концовке уже ничего не решал.