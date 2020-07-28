Семак считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о влиянии лимита на легионеров на результаты российских клубов в Лиге чемпионов.
Семак считает, что лимит на легионеров мешает российским клубам успешно выступать в еврокубках
  • РИА Новости

«Или мы играем с лимитом и доверяем российским футболистам, ждём талантливого поколения, которое будет конкурентоспособно в Европе, или мы отменяем лимит и боремся за результат. Тогда у нас будут равные условия с европейскими клубами. Команда может соревноваться на равных, если состав будет хотя бы приблизительно равный по силе. В «Лейпциге» не задумываются о лимите — там огромное количество иностранцев, они могут спокойно выходить с двумя-тремя немцами в основе. У них принцип один: кто сильнее, тот и выходит на поле. Это здоровая конкуренция», — цитирует Семака Sports.ru.

«Зенит» является действующим чемпионом и обладателем Кубка России, однако в Лиге чемпионов прошлого сезона команда заняла четвёртое место в своей группе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Пасторе.

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