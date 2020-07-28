Источник: «Зенит» проявляет интерес к Пасторе

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Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Источник: «Зенит» проявляет интерес к Пасторе
  • Reuters

Об этом сообщает Pagine Romaniste со ссылкой на Il Messaggero. Аргентинец имеет несколько вариантов продолжения карьеры, среди которых числится «Зенит», который возобновил интерес к хавбеку. По информации источника, у Пасторе высокие финансовые запросы, однако петербургский клуб готов их удовлетворить.

В нынешнем сезоне 31-летний полузащитник провёл 11 матчей в Серии А и отдал одну голевую передачу. 

Ранее Медведев рассказал, какой будет работа «Зенита» на трансферном рынке.

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