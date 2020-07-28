Медведев рассказал, какой будет работа «Зенита» на трансферном рынке
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«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем его не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок. И вообще я считаю, что команду нельзя менять больше чем на одну треть заявочного списка, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достичь результата», — приводит слова Медведева РИА Новости.
Первым подписанием «Зенита» в нынешнее межсезонье стал хорватский защитник Деян Ловрен.
Ранее в «Зените» опровергли информацию о сумме трансфера Ловрена.