Медведев рассказал, какой будет работа «Зенита» на трансферном рынке

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует делать массовых закупок на трансферном рынке нынешним летом.
Медведев рассказал, какой будет работа «Зенита» на трансферном рынке
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем его не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок. И вообще я считаю, что команду нельзя менять больше чем на одну треть заявочного списка, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достичь результата», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Первым подписанием «Зенита» в нынешнее межсезонье стал хорватский защитник Деян Ловрен.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о сумме трансфера Ловрена.

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