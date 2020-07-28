Медведев рассказал, какой будет работа «Зенита» на трансферном рынке

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует делать массовых закупок на трансферном рынке нынешним летом.

«В новом сезоне будет действовать новый лимит на легионеров, мы не можем его не учитывать. Мы не собираемся делать массовых закупок. И вообще я считаю, что команду нельзя менять больше чем на одну треть заявочного списка, потому что в следующем сезоне будет очень сложно достичь результата», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Первым подписанием «Зенита» в нынешнее межсезонье стал хорватский защитник Деян Ловрен.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о сумме трансфера Ловрена.