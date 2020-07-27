В «Зените» опровергли информацию о сумме трансфера Ловрена

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг информацию о сумме трансфера из «Ливерпуля» хорватского защитника Деяна Ловрена.
В «Зените» опровергли информацию о сумме трансфера Ловрена
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности», — цитирует Медведева ТАСС.

При этом он отметил, что «Зенит» полностью удовлетворён и суммой трансфера, и суммой контракта игрока.

«Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат», — подчеркнул Медведев.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Ловрена из «Ливерпуля».

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