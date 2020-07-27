Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Ловрена из «Ливерпуля»

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил уверенность, что перешедший из английского «Ливерпуля» хорватский защитник Деян Ловрен будет одним из ведущих игроков российской команды.
Гендиректор «Зенита» прокомментировал трансфер Ловрена из «Ливерпуля»
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Мы искали игрока, который мог бы быть усилением для центральной зоны защиты. Мы искали центральных защитников из ведущих клубов Европы», — цитирует Медведева РИА Новости.

Он отметил, что хорват хорошо действует на втором этаже, является настоящим бойцом на поле, при этом старается соблюдать все правила.

«У него были предложения из других ведущих чемпионатов Европы, он мог остаться минимум на один сезон в «Ливерпуле», но он жадный до игры. Я уверен, что он будет одним из ведущих игроков команды», — добавил Медведев.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее СМИ назвали сумму трансфера Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит».

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