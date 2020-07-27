СМИ назвали сумму трансфера Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»

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Стало известно, сколько петербургский футбольный клуб «Зенит» заплатил английскому «Ливерпулю» за переход защитника Деяна Ловрена.
СМИ назвали сумму трансфера Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»
  • © Jan Woitas/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Sky Sports, трансфер игрока обошёлся российскому коллективу примерно в £11 млн.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее «Ливерпуль» опубликовал видео в честь перешедшего в «Зенит» Ловрена.

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