СМИ назвали сумму трансфера Ловрена из «Ливерпуля» в «Зенит»

Стало известно, сколько петербургский футбольный клуб «Зенит» заплатил английскому «Ливерпулю» за переход защитника Деяна Ловрена.

Как сообщает Sky Sports, трансфер игрока обошёлся российскому коллективу примерно в £11 млн.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее «Ливерпуль» опубликовал видео в честь перешедшего в «Зенит» Ловрена.