«Ливерпуль» опубликовал видео в честь перешедшего в «Зенит» Ловрена

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» посвятил видео хорватскому защитнику Деяну Ловрену, который перешёл в петербургский «Зенит».

Ролик опубликован в Twitter-аккаунте мерсисайдцев.

«Всегда преданный. Всегда страстный. Спасибо, Деян», — подписан пост.

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Мохаммед Салах трогательно попрощался с Ловреном, перешедшим из «Ливерпуля» в «Зенит».