«Ливерпуль» опубликовал видео в честь перешедшего в «Зенит» Ловрена
- Reuters
Ролик опубликован в Twitter-аккаунте мерсисайдцев.
«Всегда преданный. Всегда страстный. Спасибо, Деян», — подписан пост.
Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Ранее Мохаммед Салах трогательно попрощался с Ловреном, перешедшим из «Ливерпуля» в «Зенит».
Always committed. Always passionate.— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 27, 2020
Thank you, Dejan ❤️ #YNWApic.twitter.com/gefEFKm1RY