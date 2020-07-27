Салах трогательно попрощался с Ловреном, перешедшим из «Ливерпуля» в «Зенит»

Нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах трогательно попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешёл в петербургский футбольный клуб «Зенит».

«Я даже не знаю, что сказать... Буду очень скучать по тебе. Ты был и остаёшься для меня близким другом. Деян, ты фантастический человек и футболист! Я очень ценю наши отношения. Спасибо тебе за всё, что ты сделал для «Ливерпуля» и лично для меня. Желаю тебе удачи в новой команде», — сказал Салах на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте «Ливерпуля».

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом Английской премьер-лиги, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Вячеслав Малафеев выразил мнение, что Ловрен может стать новым лидером «Зенита».