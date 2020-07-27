Малафеев считает, что Ловрен может стать новым лидером «Зенита»

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Бывший голкипер и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход в команду из английского «Ливерпуля» хорватского защитника Деяна Ловрена.
Малафеев считает, что Ловрен может стать новым лидером «Зенита»
  • РИА Новости

«Ловрен — необходимое приобретение для «Зенита». Закончился контракт у Бранислава Ивановича, а команде нужен опытный игрок для Лиги чемпионов. У Ловрена хорошая практика в АПЛ, Лиге чемпионов. Питерцам был необходим игрок такого высокого роста, который будет хорошо вести верховую борьбу. Деян может стать лидером «Зенита», поэтому это очень хорошее приобретение. Условия для перехода приемлемые, если верить всем слухам о деньгах. Это будет полезный игрок», — приводит слова Малафеева «Чемпионат».

Ловрен, подписавший трёхлетний контракт с «Зенитом», выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В его активе 185 матчей за мерсисайдцев, в которых он забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. В составе «Ливерпуля» он стал чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Бранислав Иванович продолжит карьеру в «Эвертоне».

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