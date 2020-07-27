СМИ: Капитан «Зенита» Иванович продолжит карьеру в «Эвертоне»
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Как сообщает Novosti, 36-летний серб подпишет соглашение с «Эвертоном» из-за Карло Анчелотти, под руководством которого Иванович играл в лондонском «Челси».
Отмечается, что переговоры находятся в заключительной стадии.
36-летний Иванович перешёл в петербургский клуб из «Челси» в феврале 2017 года на правах свободного агента и сыграл в 125 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» истекает 31 июля.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к продлению контракта с Жирковым.