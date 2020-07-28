«Снижать бдительность в любом случае нельзя»: какое влияние оказал коронавирус на РПЛ

Оперативный штаб РПЛ подвёл итоги заключительной части чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. В общей сложности за этот период COVID-19 переболели 57 футболистов, у большинства из них болезнь протекала бессимптомно. Дальнейшего распространения вируса благодаря принятым мерам удалось избежать. Отмечается также, что длительное отсутствие тренировок и соревновательной практики не привело к всплеску травм. По словам председателя медицинского комитета РФС Эдуарда Безуглова, полученный опыт поможет избежать большого числа травм в новом сезоне.

В преддверии рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) велись многочисленные споры о целесообразности проведения матчей в условиях пандемии коронавируса. Больше всего вопросов вызывала безопасность команд и болельщиков. Кроме того, некоторые специалисты предполагали, что почти три месяца простоя могут негативно сказаться не только на форме, но и на здоровье футболистов.

Однако исследования оперативного штаба РПЛ по итогам сезона, завершившегося 22 июля, подтвердили, что решение доиграть чемпионат было принято правильно.

Если до начала 23-го тура в списках заболевших коронавирусом числилось 11 футболистов основных составов, то на протяжении второй половины РПЛ их количество превысило 50. При этом стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев у спортсменов не было никаких клинических проявлений.

Каждый клуб оперативно реагировал на положительные результаты тестирования на COVID-19, игроки с подтверждёнными диагнозами или подозрительными анализами незамедлительно изолировались и при необходимости начинали проходить лечение. В большинстве случаев тренерским штабам удавалось найти замены выбывшим из строя футболистам. Если матч всё же было невозможно провести, то за неявку полагалось техническое поражение. Например, так произошло с «Сочи», снявшимся с 29-го и 30-го туров РПЛ.

Из 46 подтверждённых случаев заболевания после возобновления турнира 37 пришлось всего на четыре команды, а в девяти коллективах и вовсе не было выявлено ни одного заразившегося.

По данным, собранным оперативным штабом РПЛ, все игроки с диагнозом «пневмония» (13 человек) полностью выздоровели и после проведения тщательного обследования вернулись к тренировкам и играм. Некоторые из них, например Павел Погребняк и Джефферсон Фарфан, даже успели отметиться забитыми мячами. Дальнейшие исследования, проводимые клубными врачами, не выявили у них осложнений в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также органов кроветворения.

Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов отметил, что полученный в борьбе с коронавирусом опыт поможет избежать ошибок, допущенных в сезоне-2019/20, хотя о полном контроле над ситуацией пока говорить не приходится.

«В целом легче не будет, так как и РПЛ, и все остальные футбольные лиги прекрасно понимают, что снижать бдительность ни в коем случае нельзя. Однако проведённая работа над ошибками позволит избежать неприятных ситуаций, возникавших ранее. Необходимо напомнить, что РПЛ была одной из первых спортивных лиг, возобновивших матчи. Это было сложно сделать, но уже ясно, что проведённая работа была не напрасной», — пояснил Безуглов RT.

Опасения по поводу физической формы футболистов также не подтвердились. После возобновления централизованных тренировок на основании данных 14 клубов специалисты лаборатории спорта высших достижений Московского университета им. С.Ю. Витте и оперативного штаба РПЛ не обнаружили учащения бесконтактных травм мышц и суставов, которые в первую очередь относят к «усталостным» повреждениям.

В ходе исследования учитывались травмы, на лечение которых требовалось более двух дней, а также полученные за три-четыре недели тренировок и семь туров РПЛ. В общей сложности за это время футболисты получили 67 повреждений, ни одно из которых не потребовало хирургического вмешательства, и пропустили 853 дня (в среднем по 60 дней на каждую команду). 22 из них были получены на подготовительных сборах, а 21 — непосредственно в ходе матчей.

В среднем на каждую команду пришлось менее пяти травм почти за два месяца тренировок и игр, что является стандартным показателем.

Лишь в шести командах из 14 было выявлено пять и более травм, а в семи клубах или вовсе не было повреждений, или их получил лишь один футболист. После окончания чемпионата лечение продолжают 14 спортсменов.

Сезон-2020/21 начинается уже 8 августа, в связи с чем можно предположить, что короткая пауза, а также более плотный график матчей приведут к всплеску повреждений. Однако, по мнению Безуглова, этого удастся избежать.

«Тренерские и медицинские штабы команд получили большой объём ценной информации за последние два месяца. Думаю, что этот опыт вкупе с профессионализмом самих спортсменов поможет избежать большого числа травм», — заявил специалист.

Безопасность проведения матчей для болельщиков также была подтверждена статистикой. Напомним, что в соответствии с указом Роспотребнадзора стадионы могли быть заполнены лишь на 10% от общего числа мест. Кроме того, до начала июня практически по всей стране действовал режим самоизоляции, а любые скопления людей были запрещены.

Для сравнения была взята эпидемиологическая обстановка в 12 областях, принимавших у себя встречи РПЛ, и в соседних с ними 38 регионах в период с 19 июня по 19 июля. Оказалось, что в первом случае число заболевших коронавирусом возросло на 19%, что на 28% меньше, чем в остальных регионах.

Исключением стали лишь Тульская и Оренбургская области, где количество выявленных случаев оказалось выше, чем в соседних регионах, но и эта разница была незначительной.

С 1 августа заполняемость трибун увеличится уже на 50%, а значит, больше болельщиков будет иметь возможность лично поддержать свои команды.

«Опыт проведения игр РПЛ со зрителями показал, что это не влечёт негативного последствия с точки зрения роста заболеваемости. Поэтому есть все предпосылки для увеличения количества зрителей на трибунах. Естественно, при максимально ответственном подходе со стороны как клубов, так и болельщиков. Соблюдение предписанных норм безопасности не является чьей-то блажью, и предназначены они прежде всего для сохранения здоровья всех участников футбольных матчей», — резюмировал Безуглов.