«Сердце ёкнуло на последней секунде»: что говорили после победы «Зенита» над «Химками» в финале Кубка России

Концовка финального матча Кубка России между «Зенитом» и «Химками» получилась крайне напряжённой. Об этом заявил Сергей Семак, чьи подопечные одержали победу со счётом 1:0. Наставник подмосковной команды Сергей Юран усомнился в справедливости пенальти, который реализовал Артём Дзюба. Сам автор гола признался, что при исполнении пенальти чувствовал давление, поскольку проигрыш «Зенита» новичку РПЛ вызвал бы немало вопросов.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что финал Кубка России получился для него нервным. Он до последней секунды не был уверен, что его команде удастся обыграть «Химки» в основное время.

«Сердце ёкнуло на последней секунде, когда мяч попал в штангу. У каждой команды может быть один момент за игру. Счёт скользкий, напряжение держалось до самого конца. Судья дал доиграть сверх того, что можно было. Нам надо было раньше забивать, тогда не была бы такая валидольная концовка. Если забиваешь в начале встречи, то игра становится проще. Тяжёлая, трудовая, абсолютно заслуженная победа. И на такой ноте мы заканчиваем этот сезон. Он сложился для нас очень удачно. Десять лет золотой дубль не делала команда. Это прекрасно. Конечно, чемпионат России стоит особняком, но Кубок — это турнир характера, я бы так его назвал. У каждой команды есть шанс, в чём мы убедились», — рассказал Семак сразу после игры в эфире «Матч ТВ».

Комментируя назначенный в пользу «Зенита» пенальти, Семак отметил, что игроки «Химок» не протестовали против него.

«Судейская тема меня не интересует. Нам надо было забивать с игры. А пенальти я посмотрю. Но есть арбитры, которые принимают решения. И никаких претензий со стороны соперника я не слышал об этом пенальти», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

Также Семак признался, что в первом тайме его команда не показывала качественной игры и это едва не сказалось на результате матча.

«Первые пять минут мы играли неплохо — создали пару моментов в самом начале матча. А потом невидимая лёгкость сыграла с нами плохую шутку: игра стала очень медленной, движения были слабыми, особенно в атакующей линии и линии обороны. Это состояние мне не понравилось. Мы неправильно распоряжались мячом, плохо его передвигали. Мы очень часто упрощали игру, действовали неверно, мало задействовали фланговых защитников. Отсюда такая блёклая игра в первой половине. В режиме энергосбережения сейчас играть невозможно. Любая схема не будет работать без должного движения», — приводит его слова «Чемпионат».

Наставник «Химок» Сергей Юран не стал называть подвигом выступление своей команды, пропустившей только с пенальти. Он заявил, что одержать победу над «Зенитом» не было невыполнимой задачей.

«Когда мы играли в полуфинале с «Уралом», подвиг совершили. Парни молодцы: всегда слушали, когда мы разбирали соперников. Не считаю, что сегодня мы совершили подвиг. Подвиг был бы, если бы мы кубок подняли. Против нас же не инопланетяне играли, чтобы мы подвиги совершали. Вся команда — молодцы. Вратарь сделал своё дело, не просто так же говорят, что голкипер — 50% команды. Но выделять я никого не хочу. У меня нет подавленного состояния, у парней тоже хорошее настроение. Завтра прилетим, отдохнём и будем готовиться к первому туру РПЛ», — сказал Юран.

В отличие от Семака, Юран усомнился в справедливости назначенного пенальти. Однако он оставил этот эпизод на усмотрение судей.

«Пенальти — ключевой момент, концовка игры. Ребята обращались к судье, просили посмотреть VAR, но почему-то повтор не смотрели. То, что я увидел, у меня вызывает сомнения. Я в интернете прочитал мнение судьи Игоря Федотова, который сказал, что там была симуляция и пенальти не было. Я думаю, наверно, судья разбирается», — отметил наставник «Химок».

Автор единственного забитого мяча Артём Дзюба признался, что перед игрой опасался неприятных разговоров, если чемпионам России не удастся обыграть «Химки».

«Определённое давление было. «Химки» — молодцы, очень организовано играли. В кубковом матче любой может победить. У них был один момент, они простили нас. Мы же могли всё раньше решить. Чуть-чуть не хватало хладнокровия. Понимали: если проиграем «Химкам», то будет много разговоров», — отметил нападающий.

Дзюба сравнил этот пенальти с 11-метровым, который ему пришлось пробивать в матче с Испанией на чемпионате мира — 2018, а также прокомментировал последний удар «Химок», едва не изменивший ход игры.

«Пенальти всегда неприятен в таких матчах. Внутри такое ощущение, будто давит. Но после чемпионата мира с Испанией... Вот тогда было действительно страшно. «Химки» — бойцовская команда. Поздравляю их с выходом в РПЛ. Чуда не произошло. Когда мяч попал в штангу, думал, что он уже в воротах. Но мне понравилось, что Михаил Кержаков просто спокойно взглядом проводил мяч и спокойно его поймал. Уверенный парень у нас в воротах», — сказал Дзюба.

Защитник «Химок» Илья Кухарчук опроверг слова Юрана и заявил, что команда тяжело переживает это поражение, оставившее её без трофея и путёвки в Лигу Европы.

«Идеальный матч был бы тогда, когда бы мы одержали победу. А так — 0:1. Какой идеальный матч? Так — сыграли хорошо, собранно. Могли забить, так что в команде сейчас уныние и грусть. Тренер пока ничего не говорил. Поздравил с окончанием сезона. Думаю, разбор полётов будет завтра», — описал обстановку игрок.

Другой защитник подмосковной команды Евгений Гапон высказался на тему пенальти.

«Судья есть. Не знаю, смотрели они там VAR. Мне кажется, что не было пенальти. Малком просто подставился. Симулировал ли он? Я не знаю. Пусть судьи разбираются. Уже ничего не поменяешь... Считаю, в целом мы сегодня доказали, что достойны Премьер-лиги. Но проиграли. Будем готовиться к первом туру. Думаю, всё у нас будет хорошо», — отметил футболист.

Министр спорта Московской области Роман Терюшков расстроился из-за поражения «Химок», но отметил, что теперь эта команда не должна затеряться в Российской премьер-лиге, куда она вышла по итогам прошедшего сезона.

«Очень обидно. Вы сами всё видели. Но команда показала, что более чем готова к РПЛ. Думаю, «Химки» дадут бой всем грандам. Будем собираться с Сергеем Юраном, говорить об усилении. «Химкам» можно гордиться этим финалом, этим сезоном, они проявили характер. Спасибо огромное команде, Юрану. По пенальти пусть судья решает. Но тот факт, что «Зенит», гранд нашего футбола, обыграл «Химки» только при помощи пенальти, о многом говорит», — отметил Терюшков.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков тоже после финала Кубка России выразил мнение, что «Химки» в следующем сезоне станут опасным соперником для других клубов.

«Этот матч заслуживает называться финальным, он получился интересным. Была интрига, совсем немного не хватило «Химкам», чтобы перевести игру в дополнительное время. Может быть, мы бы увидели серию пенальти. «Химки» оказали достойное сопротивление. Это молодая, быстрая, бегущая команда, которая пытается действительно играть в современный футбол. Думаю, что всем участникам РПЛ будет непросто против них», — сказал Дюков.