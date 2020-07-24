«Ящик Пандоры открыл я»: Дюков о ситуации с «Ростовом», прошедшем сезоне и возвращении зрителей на трибуны

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Владимир Зайвый
Вины вице-президента Российского футбольного союза Сергея Прядкина в ситуации с матчем «Ростова» и «Сочи» не было. Об этом на пресс-конференции заявил глава РФС Александр Дюков, взявший на себя ответственность за проведение встречи, в которой «Ростову» пришлось выставить на игру молодёжный состав. Кроме того, Дюков прокомментировал итоги сезона, конфликт между руководителями «Спартака» и «Зенита», а также пообещал работать над увеличением числа зрителей на футбольных матчах.
«Ящик Пандоры открыл я»: Дюков о ситуации с «Ростовом», прошедшем сезоне и возвращении зрителей на трибуны
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

После заседания исполкома Российского футбольного союза глава организации Александр Дюков провёл полуторачасовую телеконференцию с представителями СМИ. В первую очередь журналистов интересовали вопросы, касающиеся судейства, в частности работы главы судейского корпуса Виктора Кашшаи. Дюков призвал дать венгерскому специалисту время.

«Кашшаи работает всего полгода. Эти полгода были очень непростыми. Был перерыв, потом пришёл вирус со всеми последствиями и сложностями. По этому полугодию сложно делать выводы, нужно дать ему и команде время. Я пытаюсь смотреть футбол, когда есть время и возможности, но видеть всё я не мог. Я не знаток и не эксперт с точки зрения судейства, я пытаюсь эту работу для себя формализовать. Оцениваю по тем решениям, с которыми клубы не согласны, по которым есть обращения. За это время было девять обращений, 20 эпизодов. Экспертно-судебная комиссия поддержала судей в 16 эпизодах, в трёх не поддержала, в одном не согласилась», — сказал Дюков.

Глава РФС также оценил работу оперативного штаба Российской премьер-лиги по противодействую коронавирусу. Он отметил, что в одиночку организация не могла предотвратить все случаи массовых заражений, которые происходили в клубах. Дюков отметил, что бороться с болезнью должны были все участники российского чемпионата.

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«Не всё зависит от оперштаба, нет одного человека, который мог бы в одиночку решить проблему... Это коллективная работа и коллективная ответственность, ответственность клубов и игроков. Можно принимать все меры предосторожности, но всё равно заболеть. Если ты действительно вне клуба активно с кем-то общаешься, то шансы заразиться повышаются. Мы живём в новых условиях, в которых каждый должен вести себя дисциплинированно», — напомнил функционер.

Заражения в клубах приводили к таким неприятным событиям, как отмена или перенос матчей, а также недопуск игроков основного состава «Ростова» на игру с «Сочи». Дюков взял на себя ответственность за то, что команда Валерия Карпина была вынуждена выставить молодёжный состав и проиграла со счётом 1:10. При этом он напомнил о доверии клубов РПЛ президенту лиги Сергею Прядкину.

«Клубы все без исключения поддержали его кандидатуру, все проголосовали за новый контракт с ним. После возобновления чемпионата ряд событий вызвал вопросы к Прядкину, были претензии со стороны «Ростова». Я понимаю его эмоциональную реакцию... Я не вижу какой-то вины Прядкина. Если говорить об этой полемике с переносом матчей, то, наверное, ящик Пандоры открыл я. Возможно, была моя ошибка, когда дал возможность «Ростову» и «Сочи» договориться. Я руководствовался желанием вернуть футбол. Мы даже не предусматривали дату для переноса, Кубок России не мог быть использован для этого... При этом при всём уважении к «Ростову», если бы соблюдался санитарный регламент, то ничего бы не произошло», — заявил Дюков.

На уточняющий вопрос о своём участии в скандале с «Ростовом» и «Сочи» глава РФС признал, что допустил ошибку, позволив клубам договариваться между собой о проведении матча. При этом он отметил, что в целом данный эпизод не повлиял на целостность турнира.

«Решение по игре — моё решение. Я не уверен, что был прав... Не Прядкин пришёл ко мне, он как раз считал, что нельзя переносить матчи. Я посчитал, что столько сил было потрачено на возобновление сезона, и сразу записать «технарь» было не по-спортивному. Из этого получилось то, что получилось. Это была моя инициатива, не должно быть претензий к Прядкину. К нему претензия только в том, что не отговорил меня. Это создало негатив, но мы действительно доиграли чемпионат, и сказать, что произошло что-то страшное и решения как-то повлияли на итоговую таблицу, не могу. Это решение не внесло серьёзные коррективы», — сказал Дюков.

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Функционер отметил, что в будущем постарается не допустить возникновения подобных конфликтных ситуаций. Он также напомнил, что самим клубам нужно в первую очередь соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы избежать вспышек коронавируса.

«Если соблюдать санитарный регламент и следовать рекомендациям, то вспышки исключены. Не хочу комментировать то, что произошло, но клубы сделали многое, чтобы это произошло, хотя и не хотели этого. Мы призываем к соблюдению регламента и ответственному поведению. Что касается возможности переноса матчей, это решение должна принять лига. Есть разные подходы. Кто-то считает, что не нужно резервировать даты, потому что рано или поздно это приведёт к конфликтам. Другие считают, что окна для матчей клубов, пострадавших от COVID-19, — это более правильный подход, так как будет соблюдён спортивный принцип. Наше пожелание — чтобы это было чётко прописано и не было серых зон, которые вызовут споры в случае неоднозначной ситуации», — заявил президент РФС.

Вопрос перехода «Химок» из ФНЛ в РПЛ тоже был в повестке. Дюков выразил мнение, что клуб поступил неправильно, начав «метаться» между двумя лигами.

«Формально «Химки» подтвердили своё участие в РПЛ, направили письмо и заявление. Устные заявления представителей клуба и руководства дезориентировали всех и внесли нервозность, это, конечно, ненормально. 9 июля «Химки» направило письмо о желании войти в состав РПЛ. Мы формально сделали всё правильно, но добавили нервозности. Надо подумать, какие внести изменения, чтобы такого больше не было», — сказал глава РФС.

Дюков также выразил своё негативное отношение к недавней перепалке между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

«Эта пикировка уже за гранью и не красит футбольные клубы. Понятно, что у каждого вида спорта есть свой неписаный кодекс этики, и в футболе, если взять Европу и мир, такое поведение не принято и не приветствуется. Есть теннис, где правила ещё более жёсткие, а есть ММА, где треш-ток — неотъемлемая часть. Футбол — это другой вид спорта с другим этическим кодексом. Хочу призвать клубы, чтобы они сделали глубокий вдох и успокоились. Пикировка вышла за границы дозволенного», — отметил глава РФС.

На исполкоме РФС было принято решение о возможной отмене ошибочных жёлтых карточек, которые могут привести к дисквалификации игроков на один матч. Дюков отметил, что это будет эксперимент, который может закончиться, когда уровень судейства повысится.

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«То решение, которое приняли, не соответствует той практике и тем подходам, за которые выступают УЕФА и ФИФА. Оно было принято, исходя из нашей российской действительности. Были случаи, когда игроки получали четвёртые и восьмые карточки, хотя по ним было много вопросов. Это некий тест, эксперимент. Посмотрим, что будет дальше. Вполне возможно, что мы вернёмся к тому, что эти карточки не будут пересматриваться, когда станет меньше вопросов к судейству», — поделился ожиданиями Дюков.

Напоследок Дюков рассказал, что РФС будет вести работу по увеличению количества болельщиков на стадионах. Сейчас этот вопрос находится в введении регионов, с которыми организация планирует дальше плотно работать.

«По регламенту, который обсуждается, предусматривается, чтобы болельщики гостевой команды посещали матчи, но не по гостевой квоте, а по общим билетам. Мы исходим из того, что возвращение должно быть постепенным. Опыт с открытием 10% от общего количества мест можно признать успешным. Возможно, какие-то болельщики нарушают масочный режим и дистанцию. Теперь нам будет проще справиться с большим количеством зрителей. Исходя из эпидемиологической ситуации и нашего опыта, моё мнение: можно увеличить количество зрителей. Но это компетенция местных властей. В Москве осознанное решение допускать 50% болельщиков и рассаживать через сиденье не ухудшит ситуацию. Мы будем проактивными и будем выходить на губернаторов, приводя в пример Москву», — пообещал президент РФС.

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