Решения VAR, победный гол Кузяева, стычка Соболева и Дзюбы: «Зенит» победил «Спартак» в полуфинале Кубка России

«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России. В середине первого тайма счёт с пенальти открыл Артём Дзюба. В добавленное арбитром время Александр Соболев восстановил статус-кво на табло. Незадолго до этого оба нападающих стали участниками стычки. Победный же мяч на свой счёт записал Далер Кузяев. А судейская бригада Сергея Иванова в нескольких спорных эпизодах не стала прибегать к помощи VAR.

Неудачная серия «Спартака» в Санкт-Петербурге и мечты «Зенита» о «золотом дубле»

Матч «Зенита» и «Спартака» превратился в один из главных после возобновления футбольного сезона в России.

Для петербуржцев на кону стояла возможность впервые за десять лет оформить «золотой дубль» и к победе в чемпионате России добавить успех в Кубке страны.

Для «Спартака» же нынешняя встреча виделась единственным шансом спасти сезон. Ведь в турнирной таблице РПЛ красно-белые занимают только девятое место и уже не могут пробиться в еврокубки через национальное первенство.

При этом в финале Кубка победителю противостояния предстояло встретиться с командой ФНЛ «Химки», которая чуть ранее сенсационно обыграла на выезде «Урал».

Впрочем, многие эксперты перед матчем были уверены, что шансов на победу у «Спартака» нет. Например, бывший президент клуба Андрей Червиченко заявил, что подопечные Сергея Семака на две головы выше.

Против гостей говорила и статистика. В последний раз они добились успеха в Санкт-Петербурге восемь лет назад. Тогда коллектив Валерия Карпина оказался сильнее в чемпионате (3:2) и занял второе место, которое позволило красно-белым напрямую пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Из участников той встречи в составе обеих команд остался лишь Артём Ребров. А реализовавший пенальти Семак перешёл на тренерскую работу. С тех пор в восьми матчах в Северной столице «Спартак» потерпел шесть поражений при двух ничьих.

А перед кубковой игрой Доменико Тедеско вдобавок лишился сразу двух ключевых исполнителей — Эсекьеля Понсе и Романа Зобнина. Оба получили дисквалификацию за перебор карточек.

В результате место Зобнина в центре поля занял Наиль Умяров, а пару Джордану Ларссону в атаке составил Александр Соболев. При этом на правом фланге защиты, как и в игре с «Ахматом», разместился Павел Маслов, а не Николай Рассказов.

Семак не мог рассчитывать лишь на травмированного Андрея Лунёва, место которого ожидаемо занял Михаил Кержаков. А вот выход восстановившегося после повреждения Дугласа дос Сантоса в опорной зоне в какой-то мере стал сюрпризом. При этом на левом краю защиты сыграл Юрий Жирков, а Магомед Оздоев остался на скамейке запасных.

Пенальти в ворота Максименко после просмотра VAR и отменённый гол Жиго

Первый тайм полностью оправдал ожидания болельщиков. Команды продемонстрировали красивый обоюдоострый футбол с большим количеством моментов. При этом эмоции в каждом игровом эпизоде зашкаливали.

Инициативу с первых минут захватили хозяева. Уже на старте встречи они создали несколько опасных моментов. Так, Далер Кузяев после подачи Жиркова слева головой пробил чуть выше, а Сердар Азмун, легко обыграв Умярова, из-за пределов штрафной совсем немного не попал в ближний угол.

По истечении десяти минут «Спартаку» удалось отодвинуть игру от своих ворот. Красно-белые даже ответили чемпиону собственной перспективной атакой. После удара Зелимхана Бакаева по оставленным Кержаковым воротам мяч с линии вынес Ярослав Ракицкий.

В целом Бакаев действовал максимально полезно для команды и уже в первом тайме «посадил» на жёлтые карточки двух опорников «Зенита» — Барриоса и дос Сантоса.

Запомнился и спорный эпизод в штрафной петербуржцев, когда после прострела Зелимхана с правого края Жирков потянул за футболку Соболева и тот оказался на газоне. Однако судья на этот эпизод никак не отреагировал.

Зато в середине первого тайма в игру впервые вступили помощники Сергея Иванова на VAR. Илья Гапонов не заметил выскакивающего из-за спины Азмуна и ударил его по ноге. Арбитр изначально не указал на «точку», но, посоветовавшись с коллегами и посмотрев повтор, изменил решение.

11-метровый уверенно реализовал Дзюба, который поразил ворота «Спартака» впервые за три года.

Открыв счёт, петербуржцы начали наращивать собственное преимущество. Они обнаружили слабое место в обороне «Спартака» в лице Гапонова и Маслова и регулярно проводили атаки по левому флангу. А молодые защитники красно-белых не справлялись с опытными оппонентами и смотрелись откровенно растерянно.

Однако подопечные Тедеско выдержали давление и в конце первого тайма сумели вновь перевести игру на чужую половину поля. По-хорошему разозлил команду конфликт Соболева с Дзюбой. Нападающие что-то не поделили в центре поля и едва не сошлись в рукопашной.

А уже спустя несколько минут Александр выполнил идеальную скидку на Самуэля Жиго после подачи стандарта. Однако Иванов, посмотрев повтор, отменил гол француза из-за очевидного офсайда.

Но на первой добавленной минуте Соболев отличился уже самостоятельно. После подачи Бакаева с правого фланга Александр головой пробил в створ с рикошетом от перекладины. Тедеско, празднуя гол, жестами предложил судьям обратиться к помощи VAR.

Однако удержать ничейный счёт до перерыва «Спартаку» не удалось. На третьей добавленной минуте «Зенит» вновь вышел вперёд. В очередной раз провалился правый фланг обороны красно-белых. Дзюба легко выиграл борьбу у Гапонова и сбросил мяч на Малкома, который ушёл от Маслова и выполнил идеальный прострел на Кузяева.

Грубейший подкат Оздоева и спорное единоборство Осорио с Айртоном

Во втором тайме у «Спартака» не оставалось иного выхода, кроме как идти вперёд в попытках отыграться. Соперник же спокойно отдал красно-белым мяч и отошёл в оборону.

Взломать её подопечным Тедеско было непросто. Зачастую атаки гостей сводились к подачам с флангов в направлении Соболева. Но Александр уже по истечении часа с трудом передвигал ноги и вскоре полностью выпал из игры. То же самое можно было сказать о Ларссоне, ведь швед практически не встречался с мячом.

Один опасный момент после перерыва Соболев всё-таки создал. За 15 минут до финального свистка после подачи с правого фланга форвард головой бил, казалось, наверняка, но немного не попал в дальний угол. К тому времени Тедеско бросил в бой также Гуса Тиля и Николая Рассказова.

Семак ответил выходом Оздоева и Йордана Осорио, который был призван закрыть почувствовавшего свою игру Айртона.

И два латиноамериканца незадолго до конца матча стали свидетелями одного из самых спорных эпизодов поединка. Бразилец на скорости ворвался в штрафную с левого фланга и упал после контакта с локтем венесуэльца. На телекартинке показалось, что со стороны футболиста «Зенита» было акцентированное движение рукой, однако судья даже не стал смотреть повтор.

Ещё один спорный момент произошёл уже на последних минутах, когда Оздоев влетел всё тому же Айртону в голеностоп прямой ногой. Иванов обошёлся жёлтой карточкой.

На финальный штурм сил у «Спартака» не хватило. В добавленное арбитром время Семак бросил в бой Сеастьяна Дриусси с Алексеем Суторминым, и они помогли петербуржцам подержать мяч на чужой половине. У красно-белых в концовке не было ни единого подхода.

Таким образом, «Зенит» вышел в финал Кубка России, в котором будет однозначным фаворитом, и сделал широкий шаг к оформлению «золотого дубля». «Спартак» же лишился последних надежд на выступление в еврокубках в следующем сезоне. Однако после игры в Санкт-Петербурге у болельщиков команды в очередной раз остались вопросы к судье.