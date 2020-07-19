«Зенит» и «Спартак» огласили стартовые составы на матч полуфинала Кубка России
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У сине-бело-голубых с первых минут на поле появятся Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Малком, Сердар Азмун и Артём Дзюба.
Гости выйдут на матч в следующем составе: Александр Максименко, Георгий Джикия, Павел Маслов, Самуэль Жиго, Илья Гапонов, Айртон Лукас, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Александр Соболев и Джордан Ларссон.
Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 19 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:30.
Ранее сообщалось, что РФС заменил ассистента VAR в матче «Зенит» — «Спартак».